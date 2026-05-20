    • 20 de mayo de 2026 - 08:38

    Conmoción: un hombre murió al ser aplastado por un poste mientras trabajaba en una chacra

    El hombre de 42 años sufrió un accidente laboral.

    Las autoridades judiciales investigan el hecho.

    Las autoridades judiciales investigan el hecho.

    Foto:

    Un hombre de 42 años falleció por la tarde de ayer en una chacra ubicada en Paraje Portón Viejo, jurisdicción de Pozo Azul, en Misiones, luego de sufrir un trágico accidente, siendo aplastado por un poste mientras realizaba trabajos rurales.

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    El accidente ocurrió en una zona muy transitada.

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    Según fuentes oficiales, el trágico episodio se conoció pasadas las 19 horas, cuando efectivos policiales fueron comisionados a una propiedad rural situada a unos 15 kilómetros de la dependencia policial, tras ser alertados sobre un accidente laboral.

    Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la víctima, identificada como Roberto Merlo, de 42 años, se encontraba sin signos vitales, luego de que, por causas que se investigan, un poste le cayera encima mientras desarrollaba tareas en el predio.

    Ante el hecho, se piso en conocimiento al juez en turno. Además, se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes y el relevamiento de la escena, a fin de establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el fatal episodio.

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