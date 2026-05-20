Conmoción: un hombre murió al ser aplastado por un poste mientras trabajaba en una chacra

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Un hombre de 42 años falleció por la tarde de ayer en una chacra ubicada en Paraje Portón Viejo, jurisdicción de Pozo Azul, en Misiones, luego de sufrir un trágico accidente, siendo aplastado por un poste mientras realizaba trabajos rurales.

Según fuentes oficiales, el trágico episodio se conoció pasadas las 19 horas, cuando efectivos policiales fueron comisionados a una propiedad rural situada a unos 15 kilómetros de la dependencia policial, tras ser alertados sobre un accidente laboral.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la víctima, identificada como Roberto Merlo, de 42 años, se encontraba sin signos vitales, luego de que, por causas que se investigan, un poste le cayera encima mientras desarrollaba tareas en el predio.