Inseguridad en Rawson: millonario robo de herramientas en un barrio privado de Médano de Oro

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Un grave hecho delictivo afectó el avance de una obra en construcción en la zona de Médano de Oro, donde un grupo de delincuentes perpetró un importante robo de maquinarias y equipos de trabajo pertenecientes a los obreros. El episodio de inseguridad tuvo lugar durante las primeras horas de la madrugada del pasado martes en el interior de un loteo de la región.

El blanco del ataque fue el Loteo Palmanova, un proyecto de barrio privado emplazado sobre la calle Agustín Gómez, en las inmediaciones de la intersección con General Acha, dentro de la jurisdicción de Rawson. Según informaron las autoridades a cargo del caso, los asaltantes lograron ingresar al predio aprovechando la oscuridad de la noche y se dirigieron directamente hacia el sector de almacenamiento. Una vez allí, ejercieron violencia sobre las medidas de seguridad, forzando los candados de dos contenedores metálicos que el personal utiliza diariamente para resguardar los elementos de mayor valor.

Tras violentar los accesos, los malvivientes vaciaron los depósitos y escaparon con un cuantioso botín compuesto por herramientas eléctricas e industriales de primera necesidad. Entre los elementos denunciados como sustraídos se detallan un grupo electrógeno, una motosierra, una máquina de soldar, una amoladora, un rotomartillo y dos martillos demoledores.