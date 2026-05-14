Rawson: con un arma blanca, le robó el iPhone a una menor, huyó y terminó reducido por vecinos

Un violento episodio ocurrido en Rawson terminó con un joven detenido luego de ser acusado de asaltar a una menor de edad y de irrumpir por la fuerza en una vivienda mientras intentaba escapar. El aprehendido es David Jesús Yacante, de 23 años .

Tras el viento Zonda: vecinos de un barrio de Rawson denunciaron que llevan más de 20 horas sin luz

Se viene la Peregrinación de la Familia a Fátima: conocé cuándo será y las actividades durante el recorrido

El hecho ocurrió el martes 12 de mayo, alrededor de las 18:15 , en inmediaciones de calle Virgen de Loreto y Conector Sur, frente a Villa Italia . Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, una adolescente caminaba por la zona cuando fue sorprendida desde atrás por un individuo que le apoyó un objeto contundente en la espalda y la amenazó para exigirle sus pertenencias .

La casa en la que se quiso esconder el ladrón.

Ante la intimidación, la menor entregó un teléfono celular iPhone y el delincuente escapó atravesando el Conector Sur en dirección Este. La víctima alcanzó a seguirlo durante algunas cuadras, aunque luego lo perdió de vista y pidió ayuda.

La fuga del sospechoso continuó hasta una vivienda ubicada en calle Castaño, en Villa Las Rosas . Allí, de acuerdo con la causa, el hombre ingresó intempestivamente pese a la resistencia de los moradores, generándose un forcejeo con la familia que logró expulsarlo del inmueble.

En medio de la situación intervino un transeúnte que observó la escena y realizó una aprehensión civil. Durante la reducción del sospechoso, el hombre logró extraer entre sus prendas un objeto de hierro con forma de punta y también el teléfono denunciado como robado.

Poco después arribó al lugar el padre de la adolescente junto a la víctima, quienes reconocieron el celular como de su propiedad. Además, pudieron desbloquear el aparato mediante patrón numérico y sistema Face ID.

Yacante, de 23 años, quien quedó vinculado a una causa investigada bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia.

La Fiscalía calificó provisoriamente el caso como robo agravado por el uso de arma impropia y violación de domicilio en concurso real. En el procedimiento intervienen la fiscal de turno Virginia Branca, el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Sebastián Miranda.