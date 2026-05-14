Rawson: con un arma blanca, le robó el iPhone a una menor, huyó y terminó reducido por vecinos

Un violento episodio ocurrido en Rawson terminó con un joven detenido luego de ser acusado de asaltar a una menor de edad y de irrumpir por la fuerza en una vivienda mientras intentaba escapar. El aprehendido es David Jesús Yacante, de 23 años.
El sospechoso habría amenazado a una adolescente con un elemento punzante para robarle un iPhone, en Rawson.
Un violento episodio ocurrido en Rawson terminó con un joven detenido luego de ser acusado de asaltar a una menor de edad y de irrumpir por la fuerza en una vivienda mientras intentaba escapar. El aprehendido es David Jesús Yacante, de 23 años.
El hecho ocurrió el martes 12 de mayo, alrededor de las 18:15, en inmediaciones de calle Virgen de Loreto y Conector Sur, frente a Villa Italia. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, una adolescente caminaba por la zona cuando fue sorprendida desde atrás por un individuo que le apoyó un objeto contundente en la espalda y la amenazó para exigirle sus pertenencias.
Ante la intimidación, la menor entregó un teléfono celular iPhone y el delincuente escapó atravesando el Conector Sur en dirección Este. La víctima alcanzó a seguirlo durante algunas cuadras, aunque luego lo perdió de vista y pidió ayuda.
La fuga del sospechoso continuó hasta una vivienda ubicada en calle Castaño, en Villa Las Rosas. Allí, de acuerdo con la causa, el hombre ingresó intempestivamente pese a la resistencia de los moradores, generándose un forcejeo con la familia que logró expulsarlo del inmueble.
En medio de la situación intervino un transeúnte que observó la escena y realizó una aprehensión civil. Durante la reducción del sospechoso, el hombre logró extraer entre sus prendas un objeto de hierro con forma de punta y también el teléfono denunciado como robado.
Poco después arribó al lugar el padre de la adolescente junto a la víctima, quienes reconocieron el celular como de su propiedad. Además, pudieron desbloquear el aparato mediante patrón numérico y sistema Face ID.
Yacante, de 23 años, quien quedó vinculado a una causa investigada bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia.
La Fiscalía calificó provisoriamente el caso como robo agravado por el uso de arma impropia y violación de domicilio en concurso real. En el procedimiento intervienen la fiscal de turno Virginia Branca, el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Sebastián Miranda.