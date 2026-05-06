Una Cámara propone que en Rawson el comercio atienda de corrido ante el turismo, y otra Cámara lo desestima

Por la realización de la E xpo Minera, la Feria de Artesanías y los eventos deportivos nacionales, San Juan cuenta con miles de visitantes. Por este motivo, desde la Cámara de Comercio de Rawson se les propuso a los comerciantes del departamento extender el horario de atención . Mientras que desde la Cámara de Comercio de San Juan desestimaron esta medida.

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Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson , lidera la iniciativa de extender la atención. A través de un comunicado, la entidad sugirió a los comerciantes del departamento trabajar de corrido o, al menos, retrasar el cierre una hora (tanto al mediodía como a la noche) para captar el flujo de turistas que colman el Gran San Juan.

En Rawson y en la provincia hay puntos de vista opuestos sobre que el comercio atienda en horario extendido para los días de eventos multitudinarios.

‘Ayer me reuní con inversores de Perú que manejan mucho capital y que vinieron a participar de la Expo Minera; querían comprar trajes y camperas de cuero, pero no pudieron porque el comercio estaba cerrado cuando ellos tenían disponibilidad de tiempo. Por eso les propuse a los comerciantes que al menos hasta el viernes habrá de 9 a 21 o amplíen el horario de cierre’, relató Villordo,

El referente de Rawson reclamó que la Secretaría de Turismo debería haber convocado a las cámaras para organizar una apertura unificada durante los grandes eventos como los que se están desarrollando en la provincia. Y que los comerciantes del departamento pueden tomar esta experiencia como base para futuros eventos multitudinarios. ‘La Expo Minera se realiza en Pocito por lo que Rawson se convierte en un corredor de paso obligado y es una situación que los comerciantes pueden aprovechar para vender’, dijo Villordo.

Otro punto de vista de la Cámara de Comercio de San Juan

Por su parte, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, bajó las expectativas y puso el foco en la realidad operativa y laboral del sector. Para Rodríguez, la propuesta carece de sustento práctico si no se planifica con bastante tiempo de antelación.

‘Cuando tenés empleados, no podés obligarlos a trabajar 12 horas de corrido ni fuera de su horario habitual sin programar turnos. Esto requiere una logística que no se improvisa’, sentenció el dirigente.

Rodríguez también cuestionó el impacto real de la feria minera en el consumo minorista. Según dijo, el asistente a la Expo Minera no busca consumo masivo de artículos como indumentaria o calzado. A esto agregó que los participantes de la Feria de Artesanías vienen a vender y no a comprar. ‘Lo tenemos sobradamente comprobado que la extensión del horario de atención en el comercio por eventos multitudinarios no es trascendente, en base a experiencias pasadas. Sí funcionan en el rubro gastronómico por eso varios locales de comida ya lanzaron sus promociones para los visitantes actuales’, dijo Rodríguez.

Si bien la Cámara de Comercio de San Juan no acompaña la sugerencia de forma institucional la propuesta de la Cámara de Comercio de Rawson, Rodríguez aclaró que ‘cada comerciante está en total libertad’ de abrir en horario extendido o de corrido si así lo desea, aunque insistió en que el rubro gastronómico es el único que realmente capitaliza estos eventos.