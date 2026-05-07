Tras el viento Zonda: vecinos de un barrio de Rawson denunciaron que llevan más de 20 horas sin luz

Desde anoche no tienen servicio eléctrico por el incendio de un transformador. Reclaman respuestas de la empresa Naturgy.

Vecinos del barrio 7 de Septiembre III, en Rawson, denunciaron que permanecen sin suministro eléctrico desde las 23 de anoche, luego del fuerte viento Zonda que afectó a distintos sectores de San Juan.

Según relataron los propios residentes, el corte se produjo tras un incendio en el transformador ubicado sobre calle Maurín, situación que dejó sin energía a numerosas familias del barrio.

“Nos cansamos de hacer reclamos, pero aún no tenemos luz”, expresaron vecinos afectados, quienes manifestaron su malestar por la demora en la restitución del servicio.

Además, indicaron que algunos usuarios se comunicaron con la empresa Naturgy y recibieron como respuesta que debían “tener paciencia” mientras se trabajaba en la solución del inconveniente.