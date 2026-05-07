    • 7 de mayo de 2026 - 19:49

    Tras el viento Zonda: vecinos de un barrio de Rawson denunciaron que llevan más de 20 horas sin luz

    Desde anoche no tienen servicio eléctrico por el incendio de un transformador. Reclaman respuestas de la empresa Naturgy.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Desde hace más de 5 años, Facundo Vargas forma parte de Bomberos Voluntarios de Albardón.

    El bombero voluntario al que le vandalizaron la moto mientras combatía un incendio generado por el Zonda
    Las fuertes ráfagas del viento Zonda hasta volcaron un camión en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario donde se realiza la Expo San Juan Minera.

    En esta ocasión, el viento Zonda provocó más caídas de árboles y ramas que incendios

    Según relataron los propios residentes, el corte se produjo tras un incendio en el transformador ubicado sobre calle Maurín, situación que dejó sin energía a numerosas familias del barrio.

    “Nos cansamos de hacer reclamos, pero aún no tenemos luz”, expresaron vecinos afectados, quienes manifestaron su malestar por la demora en la restitución del servicio.

    Además, indicaron que algunos usuarios se comunicaron con la empresa Naturgy y recibieron como respuesta que debían “tener paciencia” mientras se trabajaba en la solución del inconveniente.

    El temporal de viento Zonda registrado durante la jornada provocó complicaciones en distintos puntos de la provincia, con caída de ramas, cortes preventivos y problemas en el tendido eléctrico. Mientras tanto, en el barrio rawsino crece la preocupación de las familias que continúan sin servicio eléctrico tras varias horas de espera.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Feria de Artesanías.

    Por tareas de reacondicionamiento tras el viento Zonda, la Feria de Artesanías no abrirá este jueves

    Árboles caídos por el viento Zonda.

    Árboles caídos, incendios y cortes de luz, lo que dejó el viento Zonda en San Juan

    Pronóstico del tiempo.

    Luego del viento Zonda, cómo continuará el tiempo en San Juan este jueves 7 de mayo

    Varias zonas de San Juan se quedaron sin energía eléctrica.

    Corte de luz y fuertes ráfagas: el viento Zonda dejó a varios departamentos sin energía