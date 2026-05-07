Por tareas de reacondicionamiento tras el viento Zonda, la Feria de Artesanías no abrirá este jueves

La organización informó que el predio no abrirá sus puertas debido a los trabajos que se realizan tras las fuertes ráfagas de viento registradas durante la jornada del miércoles.

La Comisión de la Feria Internacional de Artesanías comunicó que este jueves el predio permanecerá cerrado al público debido a tareas de reacondicionamiento y mantenimiento, luego de los intensos vientos que afectaron la zona durante las últimas horas.

A través de un comunicado oficial, desde la organización explicaron que las labores tienen como objetivo garantizar el normal funcionamiento y las condiciones de seguridad para artesanos, expositores y visitantes.

“Hoy jueves no abrimos”, indicaron desde la comisión, al tiempo que agradecieron la comprensión del público frente a la situación climática que obligó a suspender las actividades previstas para la jornada.

Asimismo, confirmaron que la Feria retomará su funcionamiento habitual este viernes, invitando nuevamente a vecinos y turistas a recorrer los distintos stands y propuestas culturales que forman parte del tradicional evento.