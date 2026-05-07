    • 7 de mayo de 2026 - 10:17

    Por tareas de reacondicionamiento tras el viento Zonda, la Feria de Artesanías no abrirá este jueves

    La organización informó que el predio no abrirá sus puertas debido a los trabajos que se realizan tras las fuertes ráfagas de viento registradas durante la jornada del miércoles.

    Feria de Artesanías.

    Feria de Artesanías.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Comisión de la Feria Internacional de Artesanías comunicó que este jueves el predio permanecerá cerrado al público debido a tareas de reacondicionamiento y mantenimiento, luego de los intensos vientos que afectaron la zona durante las últimas horas.

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    A través de un comunicado oficial, desde la organización explicaron que las labores tienen como objetivo garantizar el normal funcionamiento y las condiciones de seguridad para artesanos, expositores y visitantes.

    “Hoy jueves no abrimos”, indicaron desde la comisión, al tiempo que agradecieron la comprensión del público frente a la situación climática que obligó a suspender las actividades previstas para la jornada.

    Asimismo, confirmaron que la Feria retomará su funcionamiento habitual este viernes, invitando nuevamente a vecinos y turistas a recorrer los distintos stands y propuestas culturales que forman parte del tradicional evento.

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