    • 7 de mayo de 2026 - 07:48

    Árboles caídos, incendios y cortes de luz, lo que dejó el viento Zonda en San Juan

    Las ráfagas superaron los 90 km/h y provocaron importantes daños en distintos departamentos de San Juan.

    Árboles caídos por el viento Zonda.

    Árboles caídos por el viento Zonda.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fuerte viento Zonda volvió a hacerse sentir en San Juan y dejó una noche marcada por los destrozos, los incendios y los cortes de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas alcanzaron velocidades de hasta 93 kilómetros por hora y generaron múltiples incidentes.

    Leé además

    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    EPRE.-

    El EPRE advirtió que controlará los tiempos de reposición del servicio tras el temporal de viento

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Árboles caídos, ramas, hojas y tierra esparcidas por calles y veredas formaron parte del panorama que se repitió en varios departamentos. En numerosas zonas, los ejemplares cedieron ante la intensidad del viento y terminaron desplomándose sobre vehículos estacionados, provocando importantes daños materiales.

    image
    Calle Benavídez, cerca de Villa Observatorio.

    Calle Benavídez, cerca de Villa Observatorio.

    Las imágenes enviadas por lectores reflejaron la magnitud del temporal: autos aplastados por grandes ramas, calles bloqueadas y cables caídos que obligaron a interrumpir el tránsito y el suministro eléctrico en distintos sectores.

    Uno de los episodios más impactantes se registró en Rawson, en inmediaciones de calles Nacional y General Acha, en Colonia Rodas, donde la explosión de un transformador generó momentos de tensión entre los vecinos. El incendio se propagó rápidamente favorecido por las fuertes ráfagas, mientras bomberos y personal de emergencia trabajaban intensamente para controlar la situación.

    image
    Incendio en Colonia Rodas.

    Incendio en Colonia Rodas.

    Vecinos de la zona captaron en video el avance de las llamas sobre parte de la cuadra, en medio de un escenario complejo debido a la intensidad del viento, que dificultó las tareas de contención y aumentó la preocupación.

    Bomberos también debieron intervenir en distintos sectores para retirar árboles y ramas que cayeron sobre automóviles y calles, obstaculizando la circulación. Muchos de esos desprendimientos ocasionaron además la caída de cables y posteriores cortes de luz.

    image
    Árbol caído.

    Árbol caído.

    A pesar de los daños materiales y de las complicaciones generadas durante varias horas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas, accidentes graves ni viviendas afectadas.

    Con el correr de la madrugada comenzó a ingresar viento Sur de manera moderada, lo que trajo algo de alivio tras las intensas ráfagas de Zonda. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las velocidades podrían oscilar entre los 42 y 50 kilómetros por hora durante las próximas horas.

    Mientras continúan las tareas de limpieza y relevamiento de daños, las autoridades renovaron el pedido a la población para circular con precaución y extremar cuidados ante la presencia de ramas, postes y cables caídos en la vía pública.

    image
    Árbol caído en Santa Lucía.

    Árbol caído en Santa Lucía.

    Más fotos y videos del viento Zonda en San Juan:

    image
    image
    image
    image
    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diariodecuyoweb/status/2052338228464624039&partner=&hide_thread=false
    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diariodecuyoweb/status/2052338104577446165&partner=&hide_thread=false

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pronóstico del tiempo.

    Luego del viento Zonda, cómo continuará el tiempo en San Juan este jueves 7 de mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    fuerte viento en san juan: un arbol cayo sobre una camioneta estacionada y corto cables de energia

    Fuerte viento en San Juan: un árbol cayó sobre una camioneta estacionada y cortó cables de energía

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Varias zonas de San Juan se quedaron sin energía eléctrica.

    Corte de luz y fuertes ráfagas: el viento Zonda dejó a varios departamentos sin energía

    La Cámara de Comercio de Rawson les propuso a los comerciantes locales atender en horario extendido ante la miles de visitantes que llegaron a San Juan en estos días.

    Una Cámara propone que en Rawson el comercio atienda de corrido ante el turismo, y otra Cámara lo desestima

    Por Fabiana Juarez