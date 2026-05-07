Árboles caídos, incendios y cortes de luz, lo que dejó el viento Zonda en San Juan

El fuerte viento Zonda volvió a hacerse sentir en San Juan y dejó una noche marcada por los destrozos , los incendios y los cortes de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas alcanzaron velocidades de hasta 93 kilómetros por hora y generaron múltiples incidentes.

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Árboles caídos, ramas, hojas y tierra esparcidas por calles y veredas formaron parte del panorama que se repitió en varios departamentos . En numerosas zonas, los ejemplares cedieron ante la intensidad del viento y terminaron desplomándose sobre vehículos estacionados, provocando importantes daños materiales.

Las imágenes enviadas por lectores reflejaron la magnitud del temporal: autos aplastados por grandes ramas, calles bloqueadas y cables caídos que obligaron a interrumpir el tránsito y el suministro eléctrico en distintos sectores.

Uno de los episodios más impactantes se registró en Rawson, en inmediaciones de calles Nacional y General Acha, en Colonia Rodas, donde la explosión de un transformador generó momentos de tensión entre los vecinos. El incendio se propagó rápidamente favorecido por las fuertes ráfagas, mientras bomberos y personal de emergencia trabajaban intensamente para controlar la situación.

image Incendio en Colonia Rodas.

Vecinos de la zona captaron en video el avance de las llamas sobre parte de la cuadra, en medio de un escenario complejo debido a la intensidad del viento, que dificultó las tareas de contención y aumentó la preocupación.

Bomberos también debieron intervenir en distintos sectores para retirar árboles y ramas que cayeron sobre automóviles y calles, obstaculizando la circulación. Muchos de esos desprendimientos ocasionaron además la caída de cables y posteriores cortes de luz.

image Árbol caído.

A pesar de los daños materiales y de las complicaciones generadas durante varias horas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas, accidentes graves ni viviendas afectadas.

Con el correr de la madrugada comenzó a ingresar viento Sur de manera moderada, lo que trajo algo de alivio tras las intensas ráfagas de Zonda. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las velocidades podrían oscilar entre los 42 y 50 kilómetros por hora durante las próximas horas.

Mientras continúan las tareas de limpieza y relevamiento de daños, las autoridades renovaron el pedido a la población para circular con precaución y extremar cuidados ante la presencia de ramas, postes y cables caídos en la vía pública.

image Árbol caído en Santa Lucía.

Más fotos y videos del viento Zonda en San Juan:

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