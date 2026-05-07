Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus hijos Carlos y Mónica Alaniz, sus hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 17:30 horas, al Crematorio Parque Cerro del Oeste. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

Su esposo Segundo Italo Bragagnolo, sus hijos Mariela, Guillermo y Orlando Bragagnolo, sus hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 15:45 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

BAISTROCCHI, CLARA SILVIA

Sus hijos, nietos y bisnietos, participan con tristeza su fallecimiento y piden elevar una oración por el eterno descanso de su alma.

CEJAS (TOÑICO), MARCO ANTONIO

Sus hijos Luciana, Maira y David , hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26 a las 09.30 horas en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: B° Municipal C/ 8403 M/B Pocito Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Hora y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

CHICHI, CARMELA

Sus hijas Andrea y Leticia Páez, sus hijos politicos Sergio y Williams, sus nietos Lourdes, Lara e ignacio participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 10:00 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

DIAZ, DELIA RAFAELA

Su esposo Jose Ramon Gonzalez, sus hijos Fabian, Monica y Sebastian Gonzalez, sus hios politicos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 16:00 horas, en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocheria San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

GARCIA, ADELMO TIOFILO

Su esposa Dominga Gonzalez, sus hijas Gladys, Graciela y Mónica Garcia, sus hijos politicos y nietos, y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Parque San José. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

GOMEZ, JUAN CARLOS

Su esposa Emma Tejada, sus hijos Maria Laura, Alexis y Franco Gomez , hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 09:00 horas, en el cementerio Parque San Jose. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocheria San Juan Gral Acha Trinidad. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

MAS MOLL, JOSEFA

Sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 10:00 horas, en el cementerio de Media Agua. Lugar de duelo: Sala Velatoria Cocheria San José (Alberdi 239 Centro, Caucete). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

PASSERON, ALBERTO JOSE

Su esposa, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 13:30 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

PEREYRA (GRINGO), MARCO DEMETRIO

Su esposa Encarnación Hierrezuelo, sus hijos Beatriz, Marco y Raúl sus nietos Mathias, Macarena y Mateo. participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración por su alma.