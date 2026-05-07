Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Carlos y Mónica Alaniz, sus hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 17:30 horas, al Crematorio Parque Cerro del Oeste. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Su esposo Segundo Italo Bragagnolo, sus hijos Mariela, Guillermo y Orlando Bragagnolo, sus hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 15:45 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Sus hijos, nietos y bisnietos, participan con tristeza su fallecimiento y piden elevar una oración por el eterno descanso de su alma.
Sus hijos Luciana, Maira y David , hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26 a las 09.30 horas en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: B° Municipal C/ 8403 M/B Pocito Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Hora y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus hijas Andrea y Leticia Páez, sus hijos politicos Sergio y Williams, sus nietos Lourdes, Lara e ignacio participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 10:00 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Su esposo Jose Ramon Gonzalez, sus hijos Fabian, Monica y Sebastian Gonzalez, sus hios politicos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 16:00 horas, en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocheria San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Su esposa Dominga Gonzalez, sus hijas Gladys, Graciela y Mónica Garcia, sus hijos politicos y nietos, y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Parque San José. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Su esposa Emma Tejada, sus hijos Maria Laura, Alexis y Franco Gomez , hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 09:00 horas, en el cementerio Parque San Jose. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocheria San Juan Gral Acha Trinidad. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 10:00 horas, en el cementerio de Media Agua. Lugar de duelo: Sala Velatoria Cocheria San José (Alberdi 239 Centro, Caucete). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 07-05-26, a las 13:30 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Su esposa Encarnación Hierrezuelo, sus hijos Beatriz, Marco y Raúl sus nietos Mathias, Macarena y Mateo. participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración por su alma.