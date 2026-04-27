Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Rafael, Natalia y Marcelo, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a ls 11:30 horas en el cementerio Parque Alborada. Lugar de duelo: Calle Rodriguez 1025 oeste, Barrio Santa Cruz, Chimbas. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Sus restos serán inhumados el 27-04-26, a las 10:30 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 27-04-26, a las 11:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 27-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Daniel, Sandra, Beatriz, Dina, Marcela y Roberto, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a las 11:30 horas en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Su esposo Ricardo Teofilo Sanduay, sus hijos Ricardo y María, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a ls 10:00 horas en el cementerio Parque San José. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cochería San Ramón (las Heras 537 sur, Capital). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Sus hijos Juan, Raquel, Jorge, Pedro, Ariel y Roberto, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a ls 14:00 horas en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Las Lomitas, Albardón. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.