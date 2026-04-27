    • 27 de abril de 2026 - 07:22

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

    Avisos fúnebres.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Estado del tiempo.-

    Mirá cómo estará el tiempo este lunes 27 de abril en San Juan
    ley de salud mental: los contras de la nueva propuesta, desde la mirada de una psicologa sanjuanina

    Ley de Salud Mental: los contras de la nueva propuesta, desde la mirada de una psicóloga sanjuanina

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    LUNES 27 DE ABRIL DE 2026

    • ABRIGO VDA. DE BAZAN, GLADYS PETRONA

    Sus hijos Rafael, Natalia y Marcelo, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a ls 11:30 horas en el cementerio Parque Alborada. Lugar de duelo: Calle Rodriguez 1025 oeste, Barrio Santa Cruz, Chimbas. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

    • AGUILERA, ING. JORGE LEOPOLDO

    Sus restos serán inhumados el 27-04-26, a las 10:30 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • GALLEGO, ANTONIO RAMON

    Sus restos serán inhumados el 27-04-26, a las 11:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • GOMEZ DE TEJADA (PETY), HILDA EDITH

    Sus restos serán inhumados el 27-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • GUZMAN, BERNARDA AMELIA

    Sus hijos Daniel, Sandra, Beatriz, Dina, Marcela y Roberto, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a las 11:30 horas en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • OCHOA DE SANDUAY, MARIA LUISA

    Su esposo Ricardo Teofilo Sanduay, sus hijos Ricardo y María, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a ls 10:00 horas en el cementerio Parque San José. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cochería San Ramón (las Heras 537 sur, Capital). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

    • REINOSO, MANUEL JESUS

    Sus hijos Juan, Raquel, Jorge, Pedro, Ariel y Roberto, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a ls 14:00 horas en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Las Lomitas, Albardón. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Eliana Rattá.-

    La sanjuanina Rattá juzgará al exjuez federal destituido por el robo de 144 monedas de oro de una caja de seguridad

    El Gobierno de San Juan puso en marcha el plan de mantenimiento de la red de gas en las escuelas de la provincia.

    San Juan garantiza el calor en las aulas: inició el plan de mantenimiento de gas en 295 escuelas

    Clima en San Juan.

    Días bien otoñales: el pronóstico del tiempo en San Juan en el cierre de abril y el inicio de mayo

    Motociclista rescatado.

    Un motociclista fue rescatado en helicóptero tras grave accidente en el límite de San Juan y Mendoza