Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

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Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus hijos Rafael, Natalia y Marcelo, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a ls 11:30 horas en el cementerio Parque Alborada. Lugar de duelo: Calle Rodriguez 1025 oeste, Barrio Santa Cruz, Chimbas. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

AGUILERA, ING. JORGE LEOPOLDO

Sus restos serán inhumados el 27-04-26, a las 10:30 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

GALLEGO, ANTONIO RAMON

Sus restos serán inhumados el 27-04-26, a las 11:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

GOMEZ DE TEJADA (PETY), HILDA EDITH

Sus restos serán inhumados el 27-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

GUZMAN, BERNARDA AMELIA

Sus hijos Daniel, Sandra, Beatriz, Dina, Marcela y Roberto, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a las 11:30 horas en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

OCHOA DE SANDUAY, MARIA LUISA

Su esposo Ricardo Teofilo Sanduay, sus hijos Ricardo y María, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a ls 10:00 horas en el cementerio Parque San José. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cochería San Ramón (las Heras 537 sur, Capital). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

REINOSO, MANUEL JESUS

Sus hijos Juan, Raquel, Jorge, Pedro, Ariel y Roberto, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 27-04-26 a ls 14:00 horas en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Las Lomitas, Albardón. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.