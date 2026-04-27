La sanjuanina Rattá juzgará al exjuez federal destituido por el robo de 144 monedas de oro de una caja de seguridad

La jueza federal sanjuanina Eliana Rattá fue designada para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín que deberá juzgar al exmagistrado Luciano Martín Poderti, destituido esta semana tras un jury que lo encontró culpable de incumplir sus deberes en un caso de alto impacto institucional.

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La designación, de acuerdo a la documentación a la que accedió DIARIO DE CUYO, quedó formalizada en una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal hace un par de semanas en la que se dispone la incorporación de Rattá al tribunal “en virtud de haberse aceptado la inhibición” de otro juez. La medida, que llegó tras el sorteo de rigor, busca garantizar el normal funcionamiento del órgano que tendrá a su cargo uno de los juicios más sensibles del fuero federal.

El movimiento judicial cobra especial relevancia tras la reciente destitución de Poderti, quien se desempeñaba en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. El Jurado de Enjuiciamiento resolvió removerlo por mayoría —cinco votos contra dos— al considerar que “incumplió con normas esenciales, inherentes a su función”, lo que derivó en la pérdida de confianza para continuar en el cargo.

El ahora exjuez quedó sin fueros y, con la causa penal ya elevada a juicio, podría enfrentar una eventual detención. El expediente será tratado precisamente en el tribunal que integrará Rattá, quien ya tuvo los primeros contactos con sus pares.

El proceso judicial gira en torno a la desaparición de 144 monedas de oro —valuadas en unos 190.000 dólares— que estaban bajo custodia judicial en una caja de seguridad del Banco Nación, en el marco de una causa por narcotráfico.

Poderti fue señalado no solo por la presunta sustracción, sino también por incumplir su deber de custodia, ya que era el único autorizado a acceder a la caja. Registros bancarios acreditaron al menos 19 ingresos entre 2019 y 2023, varios de ellos fuera de horario, en feria judicial e incluso durante licencias.

Aunque el Jury evitó pronunciarse sobre el robo en sí —por no existir aún condena penal—, consideró probado que su conducta generó un “manto de desconfianza” incompatible con la investidura judicial. “Ha perdido la credibilidad”, señalaron los miembros del tribunal.

El rol de Rattá

Rattá, quien desde 2019 integra el Tribunal Oral Federal de San Juan —siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en la provincia—, desembarca ahora en un expediente que combina corrupción judicial, narcotráfico y un fuerte impacto institucional.

Su trayectoria incluye intervenciones en causas de alta complejidad. Fue parte del tribunal que condenó al exministro de la Corte Juan Carlos Caballero Vidal por su actuación durante la última dictadura.

También integró el tribunal que absolvió a los imputados en la causa por la desaparición de Raúl Tellechea, uno de los expedientes más sensibles de la historia reciente de la provincia, al considerar que no se logró probar el delito.

Además, participó en el histórico juicio contra el exjuez federal mendocino Walter Bento, condenado por liderar una asociación ilícita vinculada al cobro de sobornos a cambio de fallos judiciales.