Ley de Salud Mental: los contras de la nueva propuesta, desde la mirada de una psicóloga sanjuanina

Este lunes el Ejecutivo nacional presentó la propuesta para modificar la Ley de Salud Mental vigente. Conforme a lo que trascendió, se sugieren cambios en 26 artículos de la Ley N° 26.657, en tres artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, y en la ley de prevención de las torturas y otros tratos inhumanos. La propuesta no fue bien recibida por algunos de los actores de la órbita de salud. En San Juan, la licenciada Norma Aubone, detalló en contacto con DIARIO DE CUYO los inconvenientes que presentaría la ley, en caso de ser aprobada.

La integrante del Foro de Salud Mental y Derechos Humanos señaló que propuesta legislativa lo que pretende es profundizar el ajuste que viene padeciendo la salud desde el inicio de gestión de Javier Milei. “En estos momentos la salud tiene una baja en el presupuesto histórica. Son recortes para la mayoría de la población, no para una clase que tiene la espalda para hacer frente a estas situaciones, con abordajes interdisciplinarios. El tema de la ley de salud mental es que se necesita que se aplique como tal, y para ello es necesario un aumento de un presupuesto que nunca se terminó de cubrir” , destacó la profesional.

Hospitales neuropsiquiátricos: La licenciada Aubone explicó que la nueva propuesta legislativa insiste en la apertura de hospitales destinados al abordaje de patologías psiquiátricas y vinculadas a la salud mental. Conforme analizó, “son una manera de tener a los pacientes de forma crónica. Esa pérdida de autonomía, en lugar de hacer una rehabilitación, lo que logra es dejarlos excluidos de todo derecho social”.

Internación sin protección legal: De acuerdo a lo que señala la norma vigente, ante situaciones que representan un riesgo tanto para la persona como para terceros, las internaciones se dan en un plazo que promedia entre los 15 a 20 días, periodo que puede ser renovado, según la evolución. En ese contexto, se considera la presencia de un abogado que velará por los derechos del paciente.

“Con la nueva ley se apunta a la internación obligada de un paciente sin la protección legal, solo a criterio de un psiquiatra. Esto puede llevar a mantener una internación prolongada en el tiempo, cortando todos sus derechos civiles”, destacó Aubone.

Psiquiatras como único profesional habilitado para diagnosticar y tratar: Sobre este punto, Aubone remarcó: “Con el nuevo proyecto se pretende volver al modelo del psiquiatra como única persona habilitada para diagnosticar, prescribir y hacer tratamientos. Es un modelo médico que recorta la mirada del psicólogo, del trabajador social y otros profesionales que pueden comprender los padecimientos como emergentes de un contexto”.

Para los profesionales que se encuentran en contra de la nueva ley de salud mental, la iniciativa vulnera los derechos de las personas que presentan alguna patología, pone en riesgo el sistema de salud en general y representa un ajuste más que golpea al sector.

“El tema de la ley de salud mental es que se necesita que se aplique como tal, y para ello es necesario un aumento de un presupuesto que nunca se terminó de cubrir. Esta nueva ley no es otra cosa que intentar justificar un recorte más, además de ir contra todos los convenios internacionales a los que adhirió Argentina. La salud mental es parte de la salud integral y con la propuesta no se tienen en cuenta los derechos humanos básicos”, finalizó la licenciada Norma Aubone.