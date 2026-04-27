Leyendas del Valle, la yerba mate con sabor a Valle Fértil que nació como alternativa saludable

El emprendedurismo guarda una infinidad de historias detrás de cada proyecto, y Leyendas del Valle no es ajeno a ello. Con una interesante gama de opciones para todos los sabores, la invitación del producto es a disfrutar de un buen mate de sabor intenso, regional, poniendo en valor lo que es 100% sanjuanino.

Romina Pastrán y Elisa Elizondo son quienes crearon el emprendimiento, que surgió ante situaciones de salud que las dejaba a ambas entre las cuerdas, porque debían dejar de consumir mate. Ni Romina ni Elisa estaban dispuestas a negociar eso. “A mí me habían diagnosticado acidez crónica y tenía que dejar de tomar mate. Y Romina es celiaca, por lo que había que buscar opciones con sello para que no se sintiera mal. Nos enteramos de que existía la yerba orgánica y comenzamos a investigar sobre ello”, comenta Romina orgullosa de su trabajo.

En 2024, tras averiguar con proveedores de Misiones, la cuna de la yerba mate, lograron dar con una que cumplía con las características que buscaban, no provocaba acidez y se mantenía en excelentes condiciones, sin habilitar la contaminación cruzada que puede poner en riesgo la salud de las personas con celiaquía. Comenzaron a recibir la yerba, pero le faltaba algo. Estaba bien, pero podía estar mejor.

Fue así que apostaron por los yuyos de Valle Fértil. Menta, cedrón, hierba buena, burrito, incayuyo son algunas de las hierbas que comenzaron a formar par de los blends, combinándose con limón, naranja, jengibre y hasta chocolate.

“El desafío muchas veces es explicarle a los sanjuaninos por qué es orgánica y sus beneficios. Hay mucha gente que cree que lo orgánico es caro o no sirve, pero cuando nos escuchan compran para probar y nos ha pasado que luego nos andan buscando por las ferias o por las redes para comprar más”, destacan las emprendedoras.

Para ambas Leyendas del Valle es más que un negocio y la excusa para poder seguir tomando mate. Se volvió un espacio de contacto constante, de aprendizaje y crecimiento. Romina asegura que en su caso, antes de iniciar el negocio con su amiga, era ama de casa, y que volverse emprendedora es algo que le encanta porque se terminó dando cuenta que se le daba natural hablar con la gente, compartir sus conocimientos y experiencia, poner en valor su producto.

Ampliar el mercado, el desafío de Leyendas del Valle

Con una presencia sólida durante dos años en distintos eventos provinciales, el objetivo de las sanjuaninas es poder lograr todas las habilitaciones necesarias para sacar el producto de San Juan e instalarlo en el mercado matero.

“Todos los días trabajamos para seguir creciendo, innovando, sumando más opciones y poder conseguir todas las habilitaciones para que nuestro producto se pueda vender en cualquier lado. Ese sería el mayor sueño”, expresaron Elisa y Romina.

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Sus productos pueden encontrarse tanto en la Feria Agroproductiva como en eventos similares, y también por las redes sociales de Leyendas del Valle (@leyendasdelvalle_)