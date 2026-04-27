Fundación Incluyamos, espacio sanjuanino donde tener una discapacidad permite ser parte de algo más grande

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En San Juan existen una gran cantidad de espacios, instituciones y asociaciones civiles sin fines de lucro que trabajan arduamente, muchas veces desde las sombras, en pos de generar un mundo mejor para personas con discapacidad. Uno de esos espacios es la Fundación Incluyamos, un grupo creado por tres amigos que no para de crecer y consolidarse.

Pablo Soria, Hugo Robledo y Juan Manrique notaron hace unos cuatro años atrás que eran pocos los espacios en la provincia que apuntaran a la recreación de personas con discapacidad. “En discapacidad está muy tratado el tema de la terapia y el comportamiento, pero el ser humano está compuesto por el factor biológico, psicológico, social y espiritual. Desde nuestro punto de vista lo social no estaba abordado para las personas con discapacidad, y por eso decidimos poner en marcha la fundación”, señaló Hugo en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La propuesta era sencilla: asistir y/o desarrollar actividades que les permitiera a personas con discapacidad mayores de 18 años poder vivir la experiencia como lo hace cualquier persona, siempre con los cuidados y acompañamientos necesarios, pero apuntando más a la equidad y la inclusión que al hecho de generar actividades donde solo estén entre ellos, lo que llevaba a potenciar más el aislamiento de la comunidad en general.

Desde entonces hasta la fecha la Fundación ha sido un antes y un después en la vida de los jóvenes que forman parte del espacio. Salidas al cine, visitas a museos, asistencia en recitales, noches de baile y fiesta, acampadas y hasta viajes fuera de la provincia son parte de las actividades que realizan, gracias al apoyo de personas ajenas a la Fundación que colaboran con la causa, como también de las familias de cada miembro que apoya las iniciativas.

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“El mensaje es que somos todos iguales. Donde todos dicen ¿por qué?, yo digo ¿por qué no? Es mucho trabajo, son muchas capacitaciones que tomamos para poder llevar esto adelante. Realmente esto me lleva a mejorar no solo a mí mismo sino al grupo. Todo esto nos lleva a seguir creciendo y apostando a nuevas actividades”, reflexionó Hugo.

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“Desde que viajamos a Córdoba todo cambió”. Hugo señala que son varias las actividades que vienen realizando cada fin de semana, pero sin duda el gran desafío se dio este año, cuando se propuso llevar a todo el grupo al Cosquín Rock.

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No solo implicaba viajar varias horas, sino pasar tiempo lejos de sus familias, en un ambiente rodeados de multitudes y en una provincia desconocida. Sin embargo, lograron concretar la aventura con éxito. “Fue sensacional y agradecemos a las familias por eso, porque es maravilloso el apoyo”, remarcó el joven sanjuanino.

Además de Córdoba tuvieron la oportunidad de viajar a Mendoza en dos ocasiones e incluso tuvieron una noche de campamento en Barreal. Hugo destaca que no es sencillo, pero es el aporte que desde el espacio realizan hacia la inclusión, habilitando las vías para que los hombres y mujeres con discapacidad que forman parte del grupo puedan vivir experiencias como cualquier persona, sin prejuicios ni ser tratado como niños.

Cómo ser parte de la Fundación Incluyamos

El grupo está orientado a mayores de 18 años y actualmente forman parte de las actividades unas 25 personas con distintas discapacidades.

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Hugo explica que, para ser parte de la Fundación, la persona con discapacidad debe poder contar con las herramientas sociales para desenvolverse en grupalidades, ya que todas las actividades son en conjunto. “Hay personas que por ahí no saben cómo comportarse en sociedad o necesitan de una atención personalidad y por el momento no contamos con ese recurso”, detalló.

Los interesados, una vez que se contactan deben pasar por una entrevista con Soria, quien está encargado del área de psicología, donde se toma un conocimiento detallado del diagnóstico como también las posibilidades y viabilidades de ser parte de la fundación. Quienes lo deseen se pueden comunicar con la fundación por sus redes sociales @incluyamosoficial

“Estamos evaluando nuevas posibilidades de crecimiento, porque hay mucho interés y demanda. Nos juntamos todos los fines de semana y estamos pronto a tener más actividades más que interesantes y llamativas”, concluyó Hugo Robledo.