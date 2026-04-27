    • 27 de abril de 2026 - 09:24

    Día del Animal: dos parroquias más en San Juan se suman a la bendición de mascotas el próximo 29 de abril

    Son las parroquias San Antonio de Padua y San Francisco que celebrarán el Día del Animal repartiendo bendiciones.

    El padre Jonatan Félix fue el creador de la iniciativa de bendecir a las mascotas para celebrar el Día del Animal.

    El padre Jonatan Félix fue el creador de la iniciativa de bendecir a las mascotas para celebrar el Día del Animal.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    En Sarmiento y Capital también celebrarán con espiritualidad el Día del Animal. Las parroquia de San Antonio de Padua y la de San Francisco de Asís bendecirán a las mascotas al igual que en laParroquia Santa Bárbara de Albardón, de la mano del padre Jonatan Félix, creador de esta iniciativa contra el maltrato animal y fomentar su cuidado.

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    La cita es el 29 de abril. Ese día, en la Parroquia de San Antonio de Padua, en Media Agua, y en la de San Francisco de Asís, en Capital, los párrocos bendecirán a perros, gatos, tortugas, conejos y demás animales que formen parte de las familias sanjuaninas.

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    Ahora, el padre Jonatan Félix bendecirá las mascotas en la Parroquia Santa Bárbara de Albardón.

    Ahora, el padre Jonatan Félix bendecirá las mascotas en la Parroquia Santa Bárbara de Albardón.

    Datos clave de la bendición en el Día del Animal

    En Sarmiento

    • Lugar: Parroquia San Antonio de Padua, en Villa Media Agua, Sarmiento.
    • Ceremonia: la bendición de las mascotas se realizará en la Plaza Dominguito, frente al templo. Habrá sorteos.
    • Día: 29 de abril.
    • Hora: desde las 18.

    En Capital

    • Lugar: Parroquia San Francisco de Asís, en calles Pedro Echagüe y Maipú.
    • Ceremonia: la bendición de mascotas se realizará en el atrio del templo.
    • Hora: desde las 18.

    Mascotas cuidadas: las recomendaciones

    El padre Félix brindó recomendaciones sobre las precauciones básicas para llevar las mascotas de manera segura para participar tanto de la peregrinación como de la ceremonia de las bendiciones: todos los perros deben usar correa y los más grandes también bozal. En tanto que los gatos deben llevarse en un transportador.

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