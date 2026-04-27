Día del Animal: dos parroquias más en San Juan se suman a la bendición de mascotas el próximo 29 de abril

En Sarmiento y Capital también celebrarán con espiritualidad el Día del Animal. Las parroquia de San Antonio de Padua y la de San Francisco de Asís bendecirán a las mascotas al igual que en laParroquia Santa Bárbara de Albardón, de la mano del padre Jonatan Félix, creador de esta iniciativa contra el maltrato animal y fomentar su cuidado.
La cita es el 29 de abril. Ese día, en la Parroquia de San Antonio de Padua, en Media Agua, y en la de San Francisco de Asís, en Capital, los párrocos bendecirán a perros, gatos, tortugas, conejos y demás animales que formen parte de las familias sanjuaninas.
Mascotas cuidadas: las recomendaciones
El padre Félix brindó recomendaciones sobre las precauciones básicas para llevar las mascotas de manera segura para participar tanto de la peregrinación como de la ceremonia de las bendiciones: todos los perros deben usar correa y los más grandes también bozal. En tanto que los gatos deben llevarse en un transportador.