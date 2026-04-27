Día del Animal: dos parroquias más en San Juan se suman a la bendición de mascotas el próximo 29 de abril

Son las parroquias San Antonio de Padua y San Francisco que celebrarán el Día del Animal repartiendo bendiciones.

El padre Jonatan Félix fue el creador de la iniciativa de bendecir a las mascotas para celebrar el Día del Animal.

En Sarmiento y Capital también celebrarán con espiritualidad el Día del Animal. Las parroquia de San Antonio de Padua y la de San Francisco de Asís bendecirán a las mascotas al igual que en laParroquia Santa Bárbara de Albardón, de la mano del padre Jonatan Félix, creador de esta iniciativa contra el maltrato animal y fomentar su cuidado.

La cita es el 29 de abril. Ese día, en la Parroquia de San Antonio de Padua, en Media Agua, y en la de San Francisco de Asís, en Capital, los párrocos bendecirán a perros, gatos, tortugas, conejos y demás animales que formen parte de las familias sanjuaninas.

mascotas2 Ahora, el padre Jonatan Félix bendecirá las mascotas en la Parroquia Santa Bárbara de Albardón.

Datos clave de la bendición en el Día del Animal En Sarmiento Lugar: Parroquia San Antonio de Padua, en Villa Media Agua, Sarmiento.

Parroquia San Antonio de Padua, en Villa Media Agua, Sarmiento. Ceremonia: la bendición de las mascotas se realizará en la Plaza Dominguito, frente al templo. Habrá sorteos.

la bendición de las mascotas se realizará en la Plaza Dominguito, frente al templo. Habrá sorteos. Día: 29 de abril.

29 de abril. Hora: desde las 18. En Capital Lugar: Parroquia San Francisco de Asís, en calles Pedro Echagüe y Maipú.

Parroquia San Francisco de Asís, en calles Pedro Echagüe y Maipú. Ceremonia: la bendición de mascotas se realizará en el atrio del templo.

la bendición de mascotas se realizará en el atrio del templo. Hora: desde las 18.