Profundo dolor por el fallecimiento de Dieguito, el nene de 12 años que luchaba contra el cáncer

Su caso se hizo mediático cuando se conoció su historia de lucha.

La salud de Diego era seguida por muchas personas que rezaron por su evolución. Foto: Gentileza

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La comunidad sanjuanina se encuentra de luto tras conocerse este lunes el fallecimiento de Diego Ramón Sosa, un niño de 12 años cuya valiente lucha contra una compleja enfermedad oncológica había conmovido a quienes siguieron de cerca su historia.

Conocido afectuosamente como "Dieguito", el menor venía afrontando un tratamiento médico de alta exigencia y larga duración, el cual se había intensificado durante los últimos tiempos ante el deterioro de su cuadro clínico.

La triste noticia fue confirmada por su madre en declaraciones brindadas a Canal 13, donde se dio a conocer el desenlace ocurrido en las últimas horas. Familiares cercanos habían compartido previamente que el niño se encontraba transitando una etapa avanzada de su terapia, un proceso que requería una atención constante y especializada debido a la delicadeza de su estado de salud.

A lo largo del proceso, la batalla de Diego estuvo marcada por diversos obstáculos médicos que obligaron al equipo de profesionales a reforzar los cuidados de manera permanente.