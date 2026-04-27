Mirá cómo estará el tiempo este lunes 27 de abril en San Juan

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para San Juan marca el inicio de una semana con condiciones típicas del otoño: mañanas frías, tardes agradables y ausencia de precipitaciones. Para este lunes 27 de abril se espera una jornada ligeramente nublada durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará algo nublado. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 19°C.

El detalle indica que durante la mañana la temperatura rondará los 8°C, ascendiendo hasta los 19°C por la tarde y descendiendo a 10°C hacia la noche. En cuanto al viento, provendrá del norte con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h durante el día, disminuyendo a entre 7 y 12 km/h en horas de la noche.

Para los próximos días se prevé un progresivo ascenso de la temperatura, con máximas que llegarán a los 25°C entre miércoles y viernes, manteniéndose el tiempo estable y sin lluvias en el horizonte.

smn27042026tiempo Pronóstico del tiempo del lunes 27 de abril de 2026.

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.