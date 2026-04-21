    • 21 de abril de 2026 - 06:56

    Nubosidad y frío, así estará el tiempo este martes 21 de abril en San Juan

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 18°C.

    Pronóstico del tiempo.-
    Pronóstico del tiempo.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este martes se presenta con cielo parcialmente nublado durante todo el día en San Juan.

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    Para la mañana se espera nubosidad parcial, con una temperatura cercana a los 11°C. Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con una máxima que alcanzará los 18°C. En tanto, hacia la noche continuará el cielo parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 14°C.

    La probabilidad de precipitaciones será nula a lo largo de toda la jornada (0%), mientras que el viento soplará del sector sur por la mañana y rotará al sudeste durante la tarde y la noche, con velocidades entre 13 y 22 km/h, disminuyendo a entre 7 y 12 km/h en horas nocturnas.

    En cuanto al pronóstico extendido, se anticipan temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 18°C durante la semana, con condiciones mayormente estables.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

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    El pron&oacute;stico del tiempo del martes 21 de abril de 2026.-

    El pronóstico del tiempo del martes 21 de abril de 2026.-

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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