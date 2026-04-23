Mirá cómo estará el tiempo este jueves 23 de abril

Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de San Juan se espera para este jueves 23 de abril condiciones mayormente estables, cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

De acuerdo al parte oficial, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 9°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 22°C en horas de la tarde, configurando un día templado y agradable para esta época del año. El pronóstico detalla que durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, con una leve presencia de sol. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, sin cambios significativos, y por la noche volverá a observarse nubosidad ligera.

En cuanto al viento, se espera que provenga desde el sector norte durante la mañana, con velocidades entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará hacia el sudeste, intensificándose levemente entre 13 y 22 km/h, para luego disminuir nuevamente hacia la noche con dirección sur. Para los próximos días, el organismo anticipa un leve ascenso de las temperaturas hacia el viernes, seguido de un descenso durante el fin de semana, con máximas que rondarán entre los 17°C y 19°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan:

smn23042026 El pronóstico del tiempo del jueves 23 de abril de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.