Fresco y otoñal: mirá cómo estará el tiempo este lunes 20 de abril en San Juan

El inicio de la semana será fresco en San Juan

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 20 de abril se presenta en San Juan con condiciones inestables y una jornada plenamente otoñal. Jornada fresca y con escasa presencia de sol, es lo que marca el pronóstico para el primer día hábil en la provincia.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 12°C y una máxima que alcanzará apenas los 18°C.

Durante toda la jornada el cielo estará mayormente nublado durante la mañana, con la presencia de viento sur por la mañana que luego rotará al sureste por la tarde donde las ráfagas podrían alcanzar entre los 42 y 50 kilómetros por hora.