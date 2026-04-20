    • 20 de abril de 2026 - 07:03

    Fresco y otoñal: mirá cómo estará el tiempo este lunes 20 de abril en San Juan

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 17°C en San Juan.

    El inicio de la semana será fresco en San Juan

    El inicio de la semana será fresco en San Juan

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    De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 20 de abril se presenta en San Juan con condiciones inestables y una jornada plenamente otoñal. Jornada fresca y con escasa presencia de sol, es lo que marca el pronóstico para el primer día hábil en la provincia.

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    En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 12°C y una máxima que alcanzará apenas los 18°C.

    Durante toda la jornada el cielo estará mayormente nublado durante la mañana, con la presencia de viento sur por la mañana que luego rotará al sureste por la tarde donde las ráfagas podrían alcanzar entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

    Para el resto de la semana según el SMN las condiciones no variarán demasiado, marcando las mínimas muy bajas. Para el martes, la mínima será de 10°C y la máxima de 18°C, sin lluvias ni vientos. El miércoles la mínima será de 9°C y la máxima de 19°C, jueves y viernes sí, se prevé que las temperaturas vayan en ascenso.

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