    • 23 de abril de 2026 - 12:42

    San Juan celebra el Día del Animal con tres grandes desfiles de mascotas y salud gratuita

    En Capital, San Martín y Santa Lucía habrá actividades para celebrar el Día del Animal donde las mascotas serán las protagonistas.

    Habrá desfiles de mascotas en Santa Lucía, San Martín y Capital para celebrar el Día del Animal.

    Habrá desfiles de mascotas en Santa Lucía, San Martín y Capital para celebrar el Día del Animal.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    El Día del Animal se vive con todo en San Juan. Durante el mes de abril, los departamentos de Capital, San Martín y Santa Lucía se visten de fiesta para homenajear a las mascotas con actividades que incluyen desfiles de mascotas, sorteos y jornadas de vacunación gratuita.

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    El año pasado, el padre Jonatan Félix realizó la primera bendición para mascotas para conmemorar el Día del Animal y luchar contra su maltrato.

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    Cronograma de las actividades por el Día del Animal

    Parque de Mayo: desfile y vacunación masiva

    La celebración central en la Ciudad de San Juan es organizada por la Fundación Patitas tendrá lugar en el pulmón verde de la provincia. La comunidad está invitada a disfrutar de una tarde al aire libre donde la salud y la diversión van de la mano.

    • Fecha: 26 de abril.
    • Hora: 16:30.
    • Lugar: Parque de Mayo (Sector sobre calle Urquiza).
    • Destacado: Presencia de la Secretaría de Medio Ambiente con una jornada de vacunación gratuita para todos los perros y gatos asistentes.
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    Nuevamente el municipio de San Martín organizó este año un desfile de mascotas para celebrar el Día del Animal.

    Nuevamente el municipio de San Martín organizó este año un desfile de mascotas para celebrar el Día del Animal.

    San Martín: adopciones y solidaridad en plaza

    El departamento de San Martín propone una jornada integral que no sólo celebra a las mascotas que tienen hogar, sino que busca una oportunidad para los animales rescatados.

    • Fecha: sábado 25 de abril.
    • Hora: desde las 16.
    • Lugar: Plazoleta Guayaquil.

    Actividades

    Vacunación y desparasitación gratuita.

    Jornada de adopciones responsables.

    Colecta solidaria: se recibirán donaciones de alimento para perros y gatos.

    Inscripciones abiertas en el Centro Municipal de Salud Animal para el desfile de cierre.

    Santa Lucía: Sorteos y fiesta en la plaza

    Para cerrar el mes de festejos, Santa Lucía prepara una jornada repleta de premios y beneficios para los vecinos y sus mascotas.

    • Fecha: 29 de abril.
    • Hora: desde las 16.
    • Lugar: Plaza Departamental de Santa Lucía.
    • Atractivos: gran desfile de mascotas con sorteos de alimento, accesorios y más. También se brindará servicio de vacunación, desparasitación y colocación gratuita de chips en el lugar. También habrá una muestra de la División Canes de la Policía.

    Recomendaciones para asistir con tu mascota

    Para que las jornadas sean un éxito y seguras para todos, recordá seguir estos consejos de tenencia responsable:

    • Llevá a tu perro con collar y correa. Si es de gran tamaño o reactivo, no olvides el bozal.
    • Si llevás un gato, asegurate de que esté en un transportador seguro para evitar escapes por ruidos o multitudes.
    • Llevá bolsitas para recoger los desechos de tu mascota.
    • No olvides una botella de agua para mantener a tu amigo hidratado durante el desfile.

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