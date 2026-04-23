San Juan celebra el Día del Animal con tres grandes desfiles de mascotas y salud gratuita

El Día del Animal se vive con todo en San Juan. Durante el mes de abril, los departamentos de Capital, San Martín y Santa Lucía se visten de fiesta para homenajear a las mascotas con actividades que incluyen desfiles de mascotas, sorteos y jornadas de vacunación gratuita .

Becas Progresar 2026: fechas, cronograma y puntos de atención en San Juan

Contra el maltrato animal: se viene una peregrinación con bendiciones para las mascotas

La celebración central en la Ciudad de San Juan es organizada por la Fundación Patitas tendrá lugar en el pulmón verde de la provincia. La comunidad está invitada a disfrutar de una tarde al aire libre donde la salud y la diversión van de la mano.

El departamento de San Martín propone una jornada integral que no sólo celebra a las mascotas que tienen hogar, sino que busca una oportunidad para los animales rescatados.

Nuevamente el municipio de San Martín organizó este año un desfile de mascotas para celebrar el Día del Animal.

Jornada de adopciones responsables.

Colecta solidaria: se recibirán donaciones de alimento para perros y gatos.

Inscripciones abiertas en el Centro Municipal de Salud Animal para el desfile de cierre.

Santa Lucía: Sorteos y fiesta en la plaza

Para cerrar el mes de festejos, Santa Lucía prepara una jornada repleta de premios y beneficios para los vecinos y sus mascotas.

Fecha: 29 de abril.

29 de abril. Hora: desde las 16.

desde las 16. Lugar: Plaza Departamental de Santa Lucía.

Plaza Departamental de Santa Lucía. Atractivos: gran desfile de mascotas con sorteos de alimento, accesorios y más. También se brindará servicio de vacunación, desparasitación y colocación gratuita de chips en el lugar. También habrá una muestra de la División Canes de la Policía.

Recomendaciones para asistir con tu mascota

Para que las jornadas sean un éxito y seguras para todos, recordá seguir estos consejos de tenencia responsable: