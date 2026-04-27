San Juan garantiza el calor en las aulas: inició el plan de mantenimiento de gas en 295 escuelas

(PUBLICR ELEl Ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección de Redes de Gas , puso en marcha un ambicioso operativo de prevención en los 19 departamentos de la San Juan . El objetivo es asegurar que los edificios escolares estén en óptimas condiciones antes del pico de bajas temperaturas.

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Con la mirada puesta en el bienestar de la comunidad educativa, el Gobierno de San Juan comenzó a mediados de abril las tareas de revisión y puesta a punto de las instalaciones de gas. Este plan alcanza a 295 escuelas, abarcando no sólo los centros urbanos, sino también zonas rurales y de difícil acceso como:

Esta iniciativa busca anticiparse a la mayor demanda estacional, garantizando que el servicio sea eficiente y, sobre todo, seguro para alumnos y docentes.

El plan de infraestructura no se limita a una revisión superficial; contempla una auditoría integral de las redes para cumplir con las normativas vigentes. Entre las tareas principales se destacan:

El plan del matenimiento de la red de gas en las escuelas de San Juan incluye revisión y reparación de calefactores y pantallas.

'El objetivo principal es garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares en toda la provincia', señalaron desde el Ministerio.

Logística y cobertura en las escuelas

Para cubrir el universo total de 450 edificios escolares que posee la provincia, la Dirección de Redes de Gas ha implementado una doble modalidad operativa. Este sistema combina:

Empresas contratadas: para intervenciones de gran escala.

para intervenciones de gran escala. Personal propio de la Dirección: para optimizar recursos y asegurar presencia en el territorio.

Atención de urgencias permanente

Además de las tareas preventivas, el Ministerio confirmó que durante toda la temporada de frío se mantendrá activo un sistema de atención de urgencias. Esto permitirá una respuesta inmediata ante cualquier desperfecto técnico que pueda surgir durante el dictado de clases, asegurando la continuidad del ciclo lectivo sin interrupciones por falta de climatización.

Esta política de mejora de la infraestructura educativa reafirma el compromiso de la gestión provincial con la calidad edilicia y la seguridad de los sanjuaninos.