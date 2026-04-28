Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hermanos Ramón Evangelina y Olga Chirino, hermanos políticos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-04-26 a las 12:00 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Las Chacritas, 9 de Julio. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán inhumados el 28-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 28-04-26, a las 9:30 horas, en el cementerio de Media Agua. Lugar de duelo. Sala Velatoria Municipal de Media Agua. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.