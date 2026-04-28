    • 28 de abril de 2026 - 07:29

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    AVISOS FÚNEBRES.

    AVISOS FÚNEBRES.

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    Avisos fúnebres.

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    Luto. Imagen ilustrativa.-

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    MARTES 28 DE ABRIL DE 2026

    • CHIRINO, ROSA SUSANA

    Sus hermanos Ramón Evangelina y Olga Chirino, hermanos políticos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-04-26 a las 12:00 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Las Chacritas, 9 de Julio. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • MEGLIOLI, TULIO

    Sus restos serán inhumados el 28-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • ROJAS, MONICA VIVIANA

    Sus restos serán inhumados el 28-04-26, a las 9:30 horas, en el cementerio de Media Agua. Lugar de duelo. Sala Velatoria Municipal de Media Agua. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

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