Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

El detalle con la información de interés.

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CHIRINO, ROSA SUSANA Sus hermanos Ramón Evangelina y Olga Chirino, hermanos políticos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-04-26 a las 12:00 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Las Chacritas, 9 de Julio. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

MEGLIOLI, TULIO Sus restos serán inhumados el 28-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.