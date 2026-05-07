En esta ocasión, el viento Zonda provocó más caídas de árboles y ramas que incendios

Las fuertes ráfagas del viento Zonda provocaron más de 60 intervenciones de Bomberos de la Policía y de Voluntarios. Lo curioso que esta vez la mayoría fue por la caída de árboles y no por incendios como sucede habitualmente. Algunos ejemplares cayeron sobre casas y vehículos provocando diferentes daños, mientras que otros provocaron cortes de tránsito y del servicio de electricidad.

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El bombero voluntario al que le vandalizaron la moto mientras combatía un incendio generado por el Zonda

Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan , dijo que durante la madrugado de hoy tuvieron 35 intervenciones , la mayoría por caída de árboles, siendo Capital uno de los departamentos más afectados. ‘De las 35 intervenciones, 22 fueron por tala de árboles o de ramas de gran porte. Algunos árboles cayeron sobre viviendas y vehículos generando importantes daños. Mientras que otros cayeron sobre la calle obstaculizando el tránsito’, dijo el comisario.

Por el fuerte viento Zonda, algunos árboles de gran porte cayeron sobre calles del Gran San Juan provocando cortes de tránsito.

Castro también agregó que también intervinieron en incendios, aunque menos que en otras ocasiones. Dijo que hubo incendio de pasturas y sólo uno de gran magnitud que provocó pérdidas materiales. ‘Fue un depósito en una vivienda de Pocito donde había muebles de madera y neumáticos. Se perdió casi todo, pero no hubo personas heridas’, dijo el comisario.

Por su parte, Gema Montero, de Bomberos Voluntarios de Chimbas , dijo que tuvieron 9 intervenciones por las ráfagas del viento Zonda que llegaron a alcanzar los 90 kilómetros por hora. La mayoría por caída de árboles. ‘Esta vez intervenimos más por caída de árboles que por incendios. Algunos ejemplares cayeron sobre viviendas pero sin ocasionar grandes daños. También recibimos 4 llamados desde Capital y 4 desde Rivadavia, pero derivamos las intervenciones’, sostuvo Montero.

691631179_1293780779523344_6118493587452781555_n El viento Zonda también provocó la caída de un árbol en la Plaza 25.

En Albardón, la caída de árboles también fue la principal consecuencia del viento Zonda. Así lo dijo Rodrigo Tejada, de Bomberos Voluntarios de Albardón. ‘Tuvimos 5 intervenciones por caída de árboles, 4 de ellos cortaron el tránsito y tuvimos que liberar las calles’, dijo el bombero.

Cortes de luz por el viento Zonda

Algunos árboles y ramas de gran porte cayeron sobre el tendido eléctrico dejando a varios usuarios sin luz. Respecto a este tema, Naturgy emitió un comunicado mediante el cual informó que ‘La intensidad del evento provocó daños significativos en la infraestructura, entre ellos la caída de postes y su correspondiente cableado, generando interrupciones del servicio’.

La empresa también agregó que ‘Desde el inicio del temporal, los equipos técnicos y operativos se desplegaron de manera inmediata para atender la contingencia, interviniendo en condiciones climáticas adversas. Las tareas se realizaron hasta donde fue posible, priorizando en todo momento la seguridad y la integridad física del personal, ya que las fuertes ráfagas de viento limitaron el acceso y la ejecución segura de algunos trabajos durante el desarrollo del evento’.

rawson El viento Zonda también generó algunos incendios en Médano de Oro, Rawson.

En el comunicado también detallaron que, una vez mejoradas las condiciones meteorológicas, ‘se continúa trabajando de forma sostenida para restablecer el servicio en las zonas que aún permanecen afectadas’, con el objetivo de normalizar el suministro en el menor tiempo posible.

Zonas más afectadas por los cortes de luz

Las zonas afectadas actualmente, según Naturgy, son: Zona sur del Gran San Juan, con mayor afectación en departamento de Pocito. El departamento Sarmiento también sufrió afectación por el viento. En todos los casos las fallas se encuentran aisladas y en reparación.