Condenan a tres años de prisión a los policías federales por el robo millonario a un camionero

Uno de los casos judiciales más resonantes de los últimos tiempos en San Juan tuvo su desenlace este miércoles por la siesta. El Tribunal Oral Federal Nº2, presidido por Hugo Echegaray e integrado por Daniel Doffo y Eliana Beatriz Ratta, condenó a cuatro policías federales acusados de robarle $20 millones a un camionero en abril del año pasado en el puesto fitosanitario de Bermejo.

Rito de bautismo en Mendoza: el duro relato de la joven que denunció a jugadoras de hockey por abuso sexual

Pidieron hasta 7 años de prisión para cuatro policías federales acusados de robar $20 millones a un camionero

Por decisión unánime, los uniformados recibieron una pena de tres años de prisión efectiva. Sin embargo, recuperaron la libertad debido a que llevaban casi dos años en prisión preventiva, período que fue computado como parte de la condena . La excarcelación se otorgó en base al Código Procesal Penal de la Nación que contempla este beneficio cuando el tiempo de detención equivale al necesario para acceder a la libertad condicional.

Los condenados son el subinspector Matías Joaquín Barbeito, el cabo Matías Leonel Vega Ante, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el sargento Gabriel Ángel Puca, quienes antes de escuchar el veredicto reiteraron su inocencia.

El tribunal los halló culpables del delito de “robo simple agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad y en calidad de coautores”. Además, fueron inhabilitados por seis años para ejercer funciones dentro de la Policía Federal.

Tras conocerse la sentencia, la defensa de los acusados adelantó que aguardará los fundamentos del fallo para presentar una apelación ante la Cámara de Casación. En tanto, el fiscal federal Fernando Alacaráz había solicitado penas más severas , de entre cinco y siete años de prisión, junto con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de las condenas.

El caso

El hecho salió a la luz en abril del año pasado, cuando se conoció que un grupo de efectivos de la Policía Federal detuvo y requisó un camión en el control fitosanitario de Bermejo. El vehículo, que viajaba desde Tucumán hacia Mendoza sin carga visible, transportaba $31 millones en efectivo distribuidos en tres bolsas.

Según la denuncia del propietario del transporte, al chofer —un hombre oriundo de Salta— le devolvieron $11 millones y le retuvieron los $20 millones restantes. Además, le habrían entregado un acta sin identificación de los agentes intervinientes y sin copia del documento.

El conductor relató que fue interceptado a pocos metros del control por al menos seis efectivos, quienes le indicaron que no podía circular con esa suma de dinero. A partir de la denuncia, varios policías fueron detenidos y sometidos a reconocimiento, aunque con el avance de la investigación solo cuatro quedaron imputados.

Hasta el momento, el dinero denunciado como sustraído no fue recuperado: según confirmaron fuentes judiciales, no se encontró ningún rastro de los $20 millones.