Los federales que le robaron $20 millones a un camionero intentaron zafar del juicio, pero no lo consiguieron

El Tribunal Oral Federal N°2 de San Juan desestimó la propuesta de reparación integral presentada por la defensa de los federales , acusados de robarle 20 millones de pesos a un camionero . Los efectivos están acusados de quedarse con dinero durante un procedimiento y el juicio comenzará el lunes .

El debate oral debía iniciarse el miércoles, pero se produjo una postergación luego de que los abogados de los imputados pidieran tiempo para intentar concretar una reparación integral al damnificado . La propuesta consistía en devolverle el dinero al camionero con el objetivo de extinguir la acción penal.

Los acusados son el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el cabo Matías Leonel Vega, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el sargento Gabriel Ángel Puca . Todos comparecieron ante el tribunal en la sede judicial para la audiencia preliminar del proceso.

Los efectivos llegaron acompañados por sus defensores Fernando Bueno de la Cruz, Jorge Olivera Legleu y Leonardo Miranda. Tras el trámite inicial de identificación de los imputados, el tribunal —integrado por los jueces Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Carolina Pereyra— dio intervención al fiscal federal Fernando Alcaraz para avanzar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

En ese momento, la defensa solicitó la palabra para plantear la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el camionero salteño de apellido Condorí, quien denunció que durante un control realizado en abril de 2024 en San Juan los policías le retuvieron indebidamente 20 millones de pesos.

La oposición de la fiscalía federal

La Fiscalía se opuso al planteo. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, más allá de la eventual devolución del dinero, el hecho investigado involucra una presunta conducta de corrupción y el delito atribuido es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que no correspondía cerrar el caso mediante un arreglo.

Ante esta situación, el tribunal otorgó inicialmente un cuarto intermedio para que la defensa presentara formalmente la propuesta. Durante ese lapso, los abogados se comunicaron con el camionero para acercarle los términos del acuerdo, que incluían la devolución del dinero.

Según indicaron desde la defensa, el damnificado habría manifestado su disposición a aceptar la reparación económica. Sin embargo, cuando el planteo fue presentado ante la Justicia, la Fiscalía reiteró su oposición.

Finalmente, tras analizar la solicitud, los jueces resolvieron no admitir la reparación integral y dispusieron que la causa continúe su trámite judicial. De esta manera, el tribunal fijó el inicio formal del juicio para el próximo lunes a las 9.

En esa instancia comenzará el debate oral donde se analizarán las responsabilidades de los cuatro efectivos federales en el procedimiento que derivó en la denuncia del camionero.