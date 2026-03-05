5 de marzo de 2026 - 16:03

Secuestrando 17 plantas de marihuana en una vivienda donde investigaban la agresión a una mujer

Efectivos policiales encontraron las plantas de marihuana en una vivienda de Villa San Damián, en Rawson.

Secuestraron 17 plantas de marihuana en Rawson.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Un procedimiento policial en el departamento Rawson terminó con el secuestro de 17 plantas de marihuana en una vivienda ubicada en Villa San Damián, sobre calle Boulevard Sarmiento oeste. La intervención comenzó cuando personal de la Unidad Operativa Pocito Oeste fue comisionado al lugar.

A raíz de una denuncia por una presunta agresión contra una mujer, los efectivos arribaron al domicilio. Entrevistaron a la mujer y a sus hijas, quienes indicaron que habían tenido un inconveniente familiar, pero manifestaron que no deseaban radicar denuncia.

image

Mientras realizaban las actuaciones en el lugar, los uniformados advirtieron la presencia de varias plantas de cannabis en el fondo de la vivienda. Según informaron fuentes policiales, inicialmente se detectaron 10 ejemplares que pertenecerían a un hombre de apellido Orostizaga, de 31 años.

El operativo fue realizado por personal policial en coordinación con el oficial ayudante Cayetano Gallegos, quedando las actuaciones a disposición de la Justicia Federal.

