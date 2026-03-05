5 de marzo de 2026 - 15:21

Alcohol, menores y excesos en un UPD en Pocito: internaron a una adolescente por intoxicación alcohólica

En la fiesta del Último Primer Día (UPD), participaban alrededor de 70 menores y algunos mayores de edad. Una chica de 17 años fue asistida en el Hospital.

El UPD, Último Primer Día, terminó de mala manera en Pocito. Una joven de 17 años debió ser internada por intoxicación alcohólica.

Por Redacción Diario de Cuyo

Una adolescente de 17 años debió ser hospitalizada tras sufrir una intoxicación alcohólica durante los festejos del “Último Primer Día” (UPD), la celebración que realizan los estudiantes que comienzan su último año de secundaria. El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves en el departamento Pocito.

Personal policial intervino en una fiesta en la que participaban alrededor de 70 menores y algunos mayores de edad. Al ingresar al lugar, los efectivos constataron consumo de bebidas alcohólicas, por lo que procedieron a clausurar el evento y secuestrar las botellas.

En ese operativo, la joven fue trasladada al Hospital Federico Cantoni en aparente estado de ebriedad, donde recibió asistencia médica y finalmente quedó internada.

En Caucete, los agentes detectaron una reunión con aproximadamente 80 personas, de las cuales cerca de 50 eran menores, quienes posteriormente fueron entregados a sus padres o responsables.

En Rivadavia, en inmediaciones de Avenida Libertador y Santo Domingo, cerca de 23 estudiantes celebraban el inicio de su último año escolar, mientras que en San Martín se desactivaron dos festejos en distintas quintas, donde había alrededor de 50 jóvenes en total.

Los UPD, todo un problema

Los operativos se realizaron en el marco de los controles preventivos desplegados por las autoridades ante los festejos del UPD, una tradición estudiantil que todos los años genera preocupación por el consumo excesivo de alcohol entre adolescentes.

