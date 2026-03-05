5 de marzo de 2026 - 09:20

Operativos policiales por el UDP en San Juan: varias fiestas clausuradas y una menor hospitalizada en estado de ebriedad

Los últimos procedimientos policiales ocurrieron en Caucete, Rivadavia, San Martín y Pocito. También hubo clausuras previas en el Médano de Oro.

Preocupación por los UPD con alcohol y drogas en San Juan

Durante la madrugada de este jueves, la Policía de San Juan llevó adelante distintos operativos vinculados a celebraciones por el Último Primer Día (UPD), donde se detectó la presencia de menores consumiendo alcohol y generando desórdenes, lo que derivó en clausuras y actuaciones contravencionales.

En Pocito, alrededor de las 2.07, personal de la Comisaría 7ma intervino en una vivienda sobre Ruta 40 antes de calle 15, donde se realizaba un evento con aproximadamente 70 menores y algunos mayores de edad. En el lugar se constató consumo de bebidas alcohólicas y, por disposición judicial, se ordenó la clausura del domicilio y el secuestro del alcohol.

Una adolescente de 17 años fue trasladada al Hospital de Pocito en aparente estado de ebriedad. Según fuentes policiales, la joven recibió atención médica y fue puesta bajo seguimiento de sus familiares.

Otros procedimientos se registraron en Caucete, Rivadavia y San Martín. En Caucete, en el Loteo Enfermera Medina, se clausuró una fiesta con cerca de 50 menores y 30 mayores. En Rivadavia, la Comisaría 13° detectó a 23 adolescentes celebrando UPD en la intersección de avenida Libertador y Santo Domingo. Y en San Martín, dos fiestas en fincas colindantes fueron suspendidas tras detectar a 50 menores en total.

De acuerdo a lo informado, las clausuras se concretaron porque los predios no contaban con las habilitaciones correspondientes para realizar este tipo de eventos. Como consecuencia, se inició un expediente contravencional que será remitido al Juzgado de Faltas.

