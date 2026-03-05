5 de marzo de 2026 - 10:37

San Juan se prepara para la primera carrera de wakeboard en Joy Park que promete adrenalina para todos

El evento contará con tandas de clasificación y finales para todas las edades, incluyendo representantes provinciales con experiencia nacional.

Por Redacción Diario de Cuyo

San Juan vivirá este sábado 7 de marzo su primera competencia local de wakeboard, que se llevará a cabo en Joy Park, ubicado en calle Honduras, en Rawson. La jornada comenzará a las 14.30 con las tandas de clasificación, separadas por hombres, mujeres y profesionales, y las finales están previstas para las 17.30.

La competencia, abierta tanto a niños como a adultos, permitirá conocer por primera vez el nivel del wakeboard en la provincia. Entre los competidores destacados se encuentran Ignacio Carcelero, de 21 años, representante nacional en categoría profesional, e Ignacio Cueca, de 10 años, que competirá con los más grandes. El rider más pequeño que participará es Lorenzo Cuenca, de 7 años.

La entrada general tiene un valor de $10.000, e incluye una cerveza o agua. Además, habrá barra de coctelería, licuados y minutas para quienes asistan.

El evento es organizado por Joy Park San Juan en conjunto con la productora Beat. Según los organizadores, la actividad nació en San Juan hace 9 años, cuando una pareja armó la primera laguna con un sistema alemán (weak), que permitía practicar wakeboard sin necesidad de lancha. Desde entonces, y especialmente en los últimos 7 años de funcionamiento continuo, el deporte se ha consolidado y se volvió accesible para todos.

Esta competencia local marca un hito en la historia del wakeboard provincial y promete una jornada vibrante para riders y público, destacando el crecimiento de la disciplina en San Juan.

