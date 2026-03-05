Afirman que en San Juan el consumo cayó más del doble interanual, según un informe privado

Decoración, ferretería, calzados e indumentaria, entre los rubros más afectados, según la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan.

La Camara de Comerciantes Unidos de San Juan difundió este jueves las cifras de ventas de febrero de 2026 estimando una caída interanual del consumo del 6,7 % . Reconocen que el sector comercial minorista de las PyMES “atraviesa un escenario de alta complejidad. Este dato refleja la continuidad de la baja en el consumo, en un contexto económico que sigue siendo adverso para el sector local”.

Apuntan que la nueva cifra “profundiza la tendencia negativa sumándose a la retracción registrada en febrero del año pasado (-3,1%), lo que evidencia un impacto sostenido que golpea especialmente a los pequeños y medianos comercios de nuestra comunidad”.

Respecto al comportamiento de las ventas por rubros, señalaron que son 11 los que registran mayor impacto de los denominados bienes durables. La única suba registrada se da en el sector de neumáticos y repuestos, que tuvo un crecimiento del 4,5%.

Rubros con mayores descensos: Muebles y decoración (-10,2%), Ferretería y materiales para la construcción (-8,7%), Calzados y marroquinería (-8,5%) e Indumentaria (-8,1%).

Consumo masivo y servicios: También se observaron bajas en Electrodomésticos (-7,6%), Alimentos y bebidas (-7,2%), Juguetería y librerías (-5,6%) y Farmacia (-3,1%).