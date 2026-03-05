5 de marzo de 2026 - 10:30

Afirman que en San Juan el consumo cayó más del doble interanual, según un informe privado

Decoración, ferretería, calzados e indumentaria, entre los rubros más afectados, según la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan.

Las ventas en comercios minoristas 6,7 % en febrero 2026.

Las ventas en comercios minoristas 6,7 % en febrero 2026.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

La Camara de Comerciantes Unidos de San Juan difundió este jueves las cifras de ventas de febrero de 2026 estimando una caída interanual del consumo del 6,7 % . Reconocen que el sector comercial minorista de las PyMES “atraviesa un escenario de alta complejidad. Este dato refleja la continuidad de la baja en el consumo, en un contexto económico que sigue siendo adverso para el sector local”.

Leé además

upcn voley inicia este viernes los playoffs de la liga argentina ante san lorenzo

UPCN Vóley inicia este viernes los playoffs de la Liga Argentina ante San Lorenzo
Dolor por la muerte de un destacado ingeniero

La facultad de Ingeniería de la UNSJ obtuvo una patente para un método usado en la industria de hidrocarburos

Apuntan que la nueva cifra “profundiza la tendencia negativa sumándose a la retracción registrada en febrero del año pasado (-3,1%), lo que evidencia un impacto sostenido que golpea especialmente a los pequeños y medianos comercios de nuestra comunidad”.

Respecto al comportamiento de las ventas por rubros, señalaron que son 11 los que registran mayor impacto de los denominados bienes durables. La única suba registrada se da en el sector de neumáticos y repuestos, que tuvo un crecimiento del 4,5%.

Rubros con mayores descensos: Muebles y decoración (-10,2%), Ferretería y materiales para la construcción (-8,7%), Calzados y marroquinería (-8,5%) e Indumentaria (-8,1%).

Consumo masivo y servicios: También se observaron bajas en Electrodomésticos (-7,6%), Alimentos y bebidas (-7,2%), Juguetería y librerías (-5,6%) y Farmacia (-3,1%).

También notaron modificaciones en las modalidades de Pago elegidas por los consumidores, lo que leyeron como una “mayor cautela” por parte de los sanjuaninos ,dado que el 60% de las operaciones se concretaron al contado, mientras el 40 % eligió tarjeta de crédito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sorpresa en los bloques aliados y opositores por el proyecto de orrego para derogar los lemas en san juan

Sorpresa en los bloques aliados y opositores por el proyecto de Orrego para derogar los lemas en San Juan

Daniel Chueco Bazán creó la banda Sobredosis en los 80, pionera del rock pesado junto a Vandalis.

Murió uno de los pioneros del heavy mental en San Juan: la despedida a Daniel "Chueco" Bazán

san juan se prepara para la primera carrera de wakeboard en joy park que promete adrenalina para todos

San Juan se prepara para la primera carrera de wakeboard en Joy Park que promete adrenalina para todos

Preocupación por los UPD con alcohol y drogas en San Juan

Operativos policiales por el UDP en San Juan: varias fiestas clausuradas y una menor hospitalizada en estado de ebriedad