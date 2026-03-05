Sorpresa en los bloques aliados y opositores por el proyecto de Orrego para derogar los lemas en San Juan

La decisión del gobernador de San Juan , Marcelo Orrego , de enviar a la Legislatura un proyecto para derogar el sistema de lemas generó sorpresa tanto en la oposición como en sectores aliados al oficialismo. El texto ingresó el miércoles a la Cámara de Diputados de San Juan y fue conocido públicamente al día siguiente, cuando comenzaron a trascender detalles de la iniciativa.

Según pudo reconstruir este medio, el bloque del Partido Justicialista —incluido el sector que responde al exgobernador José Luis Gioja— y la bancada del Partido Bloquista tomaron conocimiento del proyecto el mismo miércoles en que fue presentado formalmente en la Cámara.

Las fuentes consultadas señalaron que no existió una instancia de consulta previa ni negociación política antes del envío de la iniciativa. Sin embargo, hasta el momento ningún dirigente de peso de esos espacios se animó a fijar posición públicamente sobre el tema.

Los comentarios sobre la sorpresa que generó el proyecto circularon únicamente en estricto off the record, mientras las principales figuras partidarias analizan el alcance de la propuesta impulsada por el Ejecutivo provincial.

La situación no fue muy distinta entre los legisladores que suelen acompañar al oficialismo. De acuerdo con fuentes parlamentarias, los bloques aliados tampoco tenían conocimiento previo del contenido del proyecto y se enteraron a partir de los trascendidos periodísticos que comenzaron a circular este jueves.

En contraste con el desconcierto que provocó la iniciativa en otros sectores del arco político, dentro del oficialismo la propuesta fue bien recibida. El bloque de Cambia San Juan, cuya columna vertebral es el partido Producción y Trabajo, mostró beneplácito por la decisión del gobernador.

La iniciativa enviada por Orrego propone derogar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), el mecanismo electoral que en la práctica funcionó como una variante del sistema de lemas en la provincia. A la vez, plantea modificaciones al Estatuto de los Partidos Políticos para que la selección de candidatos se realice mediante internas cerradas o según lo establezca la carta orgánica de cada fuerza.

El mandatario provincial ya había expresado en reiteradas oportunidades su postura crítica sobre el sistema. En distintas declaraciones públicas, Orrego lo calificó como un mecanismo “retrógrado” y “perimido”, y sostuvo que debía ser reemplazado por reglas electorales más claras y previsibles.