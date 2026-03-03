3 de marzo de 2026 - 17:29

Marcelo Orrego visitó la obra en la Quebrada de Zonda que alcanzó un 92% de avance

El gobernador Marcelo Orrego visitó la obra que se ejecuta en la Quebrada de Zonda, que se estima estarán finalizadas en abril.

El gobernador Marcelo Orrego durante su visita a la Quebrada de Zonda.

El gobernador Marcelo Orrego durante su visita a la Quebrada de Zonda.

Foto:

El gobernador Marcelo Orrego visitó la obra que se ejecuta en la Quebrada de Zonda, que actualmente registra un 92% de avance. Durante la recorrida, el mandatario constató que ya fueron finalizados los trabajos de estructura metálica para cubierta y la colocación del panel térmico en la planta alta de la cantina, así como la estructura metálica de las pérgolas.

Leé además

marcelo orrego celebro la modificacion de la ley de glaciares: es un paso importante para el federalismo y el desarrollo

Marcelo Orrego celebró la modificación de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo y el desarrollo"
orrego celebro el rigi para veladero: san juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera

Orrego celebró el RIGI para Veladero: "San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera"

Por Redacción Diario de Cuyo

En los sectores 3 y 4, el veredín de hormigón armado llaneado se encuentra concluido, mientras que continúan en ejecución los trabajos de estampado y la colocación de baldosas podotáctiles. En el sector de la cantina avanzan los accesos con rampas, barandas y baldosas podotáctiles, fortaleciendo las condiciones de accesibilidad.

La colocación del revestimiento de chapa trapezoidal C27 pintada ya fue completada en la cantina y continúa en los núcleos sanitarios. Además, los carteles exteriores y tótems fueron instalados en todos los sectores de la obra.

Entre los trabajos actualmente en ejecución se encuentran la instalación de corrientes fuertes, luminarias en circulaciones, colocación de mangueras para el sistema de riego, pintura de carpinterías y revestimientos, y tareas de parquización. También se finalizaron los asadores, mesas, bancos y dispensarios de agua en todos los sectores, quedando pendientes algunas bachas de lavado.

En paralelo, se tramita la primera alteración al contrato, vinculada al cambio de modelos de bancos y a la ejecución de caminos de hormigón hacia los sectores 1 y 2, tareas que ya se encuentran en marcha. Asimismo, se incorporarán dos grandes núcleos de juegos.

Esta modificación —sin contemplar los juegos— representa un 21% de la obra base y una ampliación del plazo por 60 días, lo que traslada la fecha estimada de finalización al 28 de abril de 2026.

El proyecto forma parte del plan de renovación integral del parque, con el objetivo de consolidar la Quebrada de Zonda como un espacio recreativo y turístico moderno, accesible y seguro para sanjuaninos y visitantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

orrego participo del discurso de apertura de sesiones del congreso de milei

Orrego participó del discurso de apertura de sesiones del Congreso de Milei

Por Redacción Diario de Cuyo
nueva eni en ullum: marcelo orrego encabezo el acto de inauguracion

Nueva ENI en Ullum: Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración

Por Redacción Diario de Cuyo
Marcelo Orrego en su visita a la fábrica de Arcor.

Marcelo Orrego destacó el rol estratégico de la industria durante una recorrida por la planta de Arcor

Orrego y Milei durante la visita presidencial a San Juan.-

¿Y si Milei adelanta las elecciones? Conjeturas desde el barro político sanjuanino y teléfono para los candidatos