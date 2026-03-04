4 de marzo de 2026 - 10:14

San Juan planteó su posición sobre minería y glaciares ante gobernadores y CEOs en Canadá

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, participó en representación del gobernador Marcelo Orrego de la Mesa de Gobernadores y CEOs.

4bb10680-20b6-4100-b366-5be814e7bf17
Por Redacción Diario de Cuyo

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, participó en representación del gobernador Marcelo Orrego de la Mesa de Gobernadores y CEOs, realizada en Canadá en el marco de la PDAC, el principal encuentro minero internacional, donde la provincia expuso su posición sobre minería, glaciares y gestión del recurso hídrico ante autoridades, empresarios y referentes del sector.

Leé además

El viento sur llegará con fuerza a San Juan y se espera una baja de temperatura para los próximos días. 

Otra vez viento en San Juan: se espera viento con ráfagas de casi 60km/h y un marcado descenso de temperatura
Filomena Noriega reconocida abogada del foro local, se volvió viral tras animarse a cantar en una fiesta familiar y dejar, al menos por una noche, su labor en tribunales.

¿De Tribunales al escenario? María Filomena Noriega se hizo viral después de cantar en un evento privado

La mesa reunió a embajadores de Argentina y Canadá, gobernadores, ministros y secretarios de Minería de distintas provincias argentinas, además de CEOs de empresas mineras. Durante el encuentro, desde la Embajada de Canadá se destacó que el diálogo en torno a la actividad minera atraviesa una nueva etapa, enfocada en concreciones, capacitación y financiamiento, dejando atrás debates preliminares solamente vinculados a los recursos.

En ese contexto, San Juan fue la provincia más mencionada a lo largo de la reunión, lo que evidenció su posicionamiento dentro de la agenda minera internacional.

Ante una de las consultas planteadas por los presentes, y en el marco de la reciente media sanción en el Senado de la Nación a la aclaratoria de la Ley de Glaciares, el ministro Juan Pablo Perea explicó que el debate actual no debe plantearse como una dicotomía entre minería sí o no, sino desde una mirada técnica y científica. En ese sentido, sostuvo que “no se trata de elegir entre glaciares o minas; se trata de usar la ciencia para proteger el agua mientras desarrollamos esta noble industria como es la minería que va a sacar a la Argentina adelante”.

En esa línea, el funcionario sanjuanino remarcó que la provincia cuenta con capacidad técnica, información y profesionales especializados para abordar temas sensibles como glaciares y agua, al tiempo que impulsa una industria minera que contribuya al desarrollo del conocimiento y de las comunidades, respetando el marco constitucional que reconoce a las provincias el dominio de sus recursos naturales.

El ministro estuvo acompañado por Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan y experto en glaciares, quien también participó de los intercambios técnicos. Durante la mesa se puso especialmente en valor la experiencia de San Juan en la gestión ambiental y el control minero, aspectos considerados clave en el debate actual.

Finalmente, Perea subrayó la importancia del diálogo institucional, el respeto al federalismo y la construcción de consensos, como condiciones necesarias para avanzar en una gestión responsable de los recursos naturales y en el desarrollo sostenible de la provincia y del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Por segundo año consecutivo, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, participará del Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza. Del encuentro trambién participarán funcionarios y empresarios de San Juan.

San Juan estará presente en el Foro de Inversiones & Negocios que arranca mañana en la provincia de Mendoza

Asesinaron en Villa Del Carril a balazos a un remisero en la puerta de su casa

Pocito: falleció un ciclista de 82 años luego de haber sido atropellado por una camioneta

Roberto Bastianelli es un conocido conductista canino de San Juan y opinó sobre las llamadas razas peligrosas. 

Ataques caninos en San Juan: "No hay perros peligrosos, los responsables son los dueños"

paritaria docente: este miercoles, reunion clave entre gobierno y gremios para destrabar el conflicto salarial

Paritaria docente: este miércoles, reunión clave entre Gobierno y gremios para destrabar el conflicto salarial