San Juan planteó su posición sobre minería y glaciares ante gobernadores y CEOs en Canadá

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, participó en representación del gobernador Marcelo Orrego de la Mesa de Gobernadores y CEOs, realizada en Canadá en el marco de la PDAC, el principal encuentro minero internacional, donde la provincia expuso su posición sobre minería, glaciares y gestión del recurso hídrico ante autoridades, empresarios y referentes del sector.

La mesa reunió a embajadores de Argentina y Canadá, gobernadores, ministros y secretarios de Minería de distintas provincias argentinas, además de CEOs de empresas mineras. Durante el encuentro, desde la Embajada de Canadá se destacó que el diálogo en torno a la actividad minera atraviesa una nueva etapa, enfocada en concreciones, capacitación y financiamiento, dejando atrás debates preliminares solamente vinculados a los recursos.

En ese contexto, San Juan fue la provincia más mencionada a lo largo de la reunión, lo que evidenció su posicionamiento dentro de la agenda minera internacional.

Ante una de las consultas planteadas por los presentes, y en el marco de la reciente media sanción en el Senado de la Nación a la aclaratoria de la Ley de Glaciares, el ministro Juan Pablo Perea explicó que el debate actual no debe plantearse como una dicotomía entre minería sí o no, sino desde una mirada técnica y científica. En ese sentido, sostuvo que “no se trata de elegir entre glaciares o minas; se trata de usar la ciencia para proteger el agua mientras desarrollamos esta noble industria como es la minería que va a sacar a la Argentina adelante”.

En esa línea, el funcionario sanjuanino remarcó que la provincia cuenta con capacidad técnica, información y profesionales especializados para abordar temas sensibles como glaciares y agua, al tiempo que impulsa una industria minera que contribuya al desarrollo del conocimiento y de las comunidades, respetando el marco constitucional que reconoce a las provincias el dominio de sus recursos naturales.