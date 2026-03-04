Paritaria docente: este miércoles, reunión clave entre Gobierno y gremios para destrabar el conflicto salarial

Las partes que componen la mesa de negociación salarial se vuelven a encontrar para arribar a un acuerdo.

El conflicto docente en San Juan suma un nuevo capítulo este miércoles 4 de marzo, cuando el Gobierno provincial y los gremios retomen la negociación paritaria luego del rechazo a la última propuesta salarial y la movilización realizada este lunes.

El eje del reclamo está centrado en mejores condiciones laborales y una recomposición salarial más amplia. El malestar se profundizó después de que el Ejecutivo ofreciera un incremento del 5% para marzo y otro 5% para junio, además de sumas específicas para equipamiento docente y ayuda escolar.

Rechazo y protesta La propuesta oficial fue rechazada formalmente el viernes pasado por los representantes sindicales. Tras esa decisión, los docentes realizaron una movilización este lunes, lo que llevó a las partes a acordar un cuarto intermedio para continuar con el diálogo.

De esta manera, la paritaria se reanudará este miércoles, con expectativas de que el Ministerio de Educación de San Juan y el Ministerio de Economía de San Juan presenten una oferta superadora que permita destrabar el conflicto.