4 de marzo de 2026 - 09:36

Paritaria docente: este miércoles, reunión clave entre Gobierno y gremios para destrabar el conflicto salarial

Las partes que componen la mesa de negociación salarial se vuelven a encontrar para arribar a un acuerdo.

paritaria-docente-febrero-2026-728x485webp
Por Redacción Diario de Cuyo

El conflicto docente en San Juan suma un nuevo capítulo este miércoles 4 de marzo, cuando el Gobierno provincial y los gremios retomen la negociación paritaria luego del rechazo a la última propuesta salarial y la movilización realizada este lunes.

Leé además

udap se suma al paro docente nacional para el 2 de marzo pese a que el gobierno continua con las negociaciones

UDAP se suma al paro docente nacional para el 2 de marzo pese a que el Gobierno continúa con las negociaciones
Paritaria docente.

Paritaria docente en San Juan: el Gobierno y los gremios se encuentran reunidos para intentar un acuerdo

El eje del reclamo está centrado en mejores condiciones laborales y una recomposición salarial más amplia. El malestar se profundizó después de que el Ejecutivo ofreciera un incremento del 5% para marzo y otro 5% para junio, además de sumas específicas para equipamiento docente y ayuda escolar.

Rechazo y protesta

La propuesta oficial fue rechazada formalmente el viernes pasado por los representantes sindicales. Tras esa decisión, los docentes realizaron una movilización este lunes, lo que llevó a las partes a acordar un cuarto intermedio para continuar con el diálogo.

De esta manera, la paritaria se reanudará este miércoles, con expectativas de que el Ministerio de Educación de San Juan y el Ministerio de Economía de San Juan presenten una oferta superadora que permita destrabar el conflicto.

Expectativa por una nueva propuesta

Desde el sector docente sostienen que el porcentaje ofrecido resulta insuficiente frente a la inflación y al contexto económico actual. Por eso, aguardan una mejora concreta que contemple no solo el salario básico, sino también otros ítems que impactan en el ingreso mensual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gendarme Nahuel Gallo durante la conferencia de prensa.

Nahuel Gallo: "Me encuentro bien, tratando de poder reinsertarme en la sociedad"

Aclaratoria a Glaciares: Diputados hará dos audiencias públicas en un escenario de votos ajustados

Aclaratoria a Glaciares: Diputados hará dos audiencias públicas en un escenario de votos ajustados

juan bautista mahiques sera el nuevo ministro de justicia tras la renuncia de mariano cuneo libarona

Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

¿quien es la nueva concejal de santa lucia? asume una funcionaria del rinon de kanki orrego

¿Quién es la nueva concejal de Santa Lucía? Asume una funcionaria del riñón de Kanki Orrego