Formosa: acusado de adoctrinamiento, Gildo Insfrán debe dar explicaciones por un video de alumnos elogiándolo

El Ministerio de Capital Humano le pidió explicaciones al gobierno de Formosa tras la difusión de un video en el que alumnos de una escuela primaria entrevistan y elogian al gobernador Gildo Insfrán durante un acto oficial. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello consideraron que lo ocurrido podría encuadrarse como “adoctrinamiento político” en el ámbito educativo, por lo que solicitaron formalmente información a las autoridades provinciales.

El episodio ocurrió durante la inauguración de la escuela EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”, en la ciudad de Formosa, en el marco del inicio del ciclo lectivo.

Según el comunicado oficial del ministerio, el acto terminó convirtiéndose en “un escenario de promoción político-partidaria y propaganda relativa a la gestión provincial, con alumnos de primaria como protagonistas y la participación activa del gobernador”.

La Secretaría de Educación envió una nota formal al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, luego de que se viralizara el video donde se observa a un grupo de niños entrevistando a Insfrán.

En la grabación, los alumnos formulan preguntas y comentarios con un tono elogioso hacia el mandatario y su gestión, lo que para el Gobierno nacional constituye un posible caso de utilización del ámbito escolar con fines políticos.

La acusación de “adoctrinamiento” del Gobierno nacional

Desde Capital Humano señalaron que la utilización de estudiantes en actos de promoción política representa un hecho de gravedad institucional.

Según el comunicado, “la exposición pública de menores con fines de propaganda personal vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos”.

La cartera nacional también recordó que el derecho a enseñar y aprender está garantizado por la Constitución Nacional en los artículos 14 y 75 inciso 19 y por diversos tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino.

Entre ellos se mencionó especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que protege la libertad de pensamiento y de expresión de los menores.

Además, el ministerio citó:

la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

la Ley 26.206 de Educación Nacional

la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia en las Instituciones Educativas

Según la interpretación oficial, estas normas establecen que los alumnos deben ser respetados en su libertad de conciencia y protegidos contra cualquier forma de presión o manipulación ideológica.

Qué le pidió la Nación al gobierno de Formosa

En la nota enviada a las autoridades provinciales, la Secretaría de Educación solicitó información sobre varios puntos clave:

si se inició una investigación administrativa para esclarecer los hechos

qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían organizado la actividad

qué mecanismos existen para prevenir o sancionar casos de adoctrinamiento político en escuelas

si se registraron denuncias similares anteriormente

qué protocolos se aplican para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos

Las frases de los alumnos que desataron la controversia

El video fue transmitido en vivo por los canales oficiales del gobierno formoseño. Durante la entrevista, los alumnos le realizaron preguntas al gobernador con un tono de agradecimiento y elogio. Entre ellas, una niña le consultó: “Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?”.

En otro momento del diálogo, los estudiantes preguntaron si este año recibirían “los útiles, guardapolvos y zapatillas, como nos tiene acostumbrados”.

La entrevista concluyó con una frase que generó risas entre los presentes y que terminó alimentando la polémica: los niños se despidieron de Insfrán llamándolo “el querido tío Gildo”.