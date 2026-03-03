Polémica en Formosa: Gildo Insfrán se hizo entrevistar con alumnos y causó indignación

En una de las mayores muestras de adoctrinamiento en escuelas de los últimos tiempos, en las últimas horas el gobernador de Formosa , Gildo Insfrán , despertó la indignación de muchos, tanto en su provincia como a lo largo y ancho del país.

Durante la inauguración de una escuela, el mandatario local se hizo entrevistar por pequeños alumnos, quienes solo se dedicaron a elogiar su gestión en una lamentable puesta en escena.

Este lunes, en medio de una recorrida por la flamante EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”, Insfrán hizo un alto para sentarse frente a tres alumnos que, como parte de sus tareas educativas, conducen un programa, aunque suelen hacerlo en su escuela, que es la EPEP Nº 331 “Amalia Valentina Parola”.

“Cada escuela significa más oportunidades para los nuevos barrios, así como nos pasó a nosotros, que hoy estamos haciendo por radio y televisión, gracias a que tenemos nuestra propia escuela, donde recibimos educación de calidad”, comenzó su alocución uno de los pequeños entrevistadores.

Y continuó con una pregunta a uno de sus compañeros: “¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“.

“Claro, nuetro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió el interrogado.

Gildo Insfrán se hizo entrevistar por alumnos para autoelogiarse

Si a alguno le quedaban dudas de cuál sería el tono de la charla, la primera pregunta a Insfrán las disipó: “Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?"

Hasta el propio gobernador se sorprendió y respondió: “¿Cómo?“.

Luego, entendió y continuó con un tono proselitista: “Ah, se siente satisfacción. Nosotros desde la política podemos hacer edificios lindos, costear los sueldos de los que trabajan aquí, pero quienes les dan la calidad educativa a ustedes son ellos, los docentes. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, porque el año pasado fuimos primreos en el país en las Pruebas Aprender de alfabetización”.

La charla continuó con guiños constantes a quien el pasado 10 de diciembre cumplió 30 años ininterrumpidos al frente del gobierno de Formosa: “Señor gobernador, estamos muy ansiosos. ¿Este año recibiremos los útiles, guardapolvos y zapatillas, como nos tiene acostumbrados a recibir?“.

“Lo están recibiendo en todas las instituciones educativas de la provincia, así que no es solamente un privilegio de los que viven en capital. Hasta en el último rincón de la provincia en este momento están recibiendo su kit escolar, para que no tengan problemas sus padres en tener que gastar para comprar esos útiles, o esa indumentaria, o esas zapatillas para que puedan ir a la escuela”, indicó el mandatario peronista, quien asumió su cargo el mismo día en que Carlos Menem inició su segundo período presidencial.

Luego de que los niños le agradecieran “por todos los útiles” recibidos, se despidieron con una frase que despertó las risas de Insfrán y el resto de los presentes: “Con el honor de que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo”.

Gildo Insfrán criticó al gobierno de Javier Milei

En el discurso que dio durante la inauguración de la escuela, Insfrán aprovechó el tramo en el que se refirió a la entrega de kits escolares para criticar al gobierno de Javier Milei.

“No importa que nos sigan amenazando, recortando la coparticipación y los fondos que, por leyes nacionales, nos corresponden. Nosotros, con lo poco o mucho que tengamos, siempre vamos a privilegiar atender al que más necesita”, manifestó.

En ese sentido, también lanzó una frase irónica al recordar el discurso que brindó el domingo el Presidente en el Congreso de la Nación, al abrir las sesiones ordinarias. Insfrán dijo que intentó oír las palabras de Milei, pero lamentó: “Solo escuché agravios”.