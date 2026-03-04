Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

El presidente Javier Milei lo anunció con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente.

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, uno de los tres altos funcionarios que quedaban del primer Gabinete de Javier Milei y que hace meses estaba intentando renunciar por el desgaste que le producía la gestión.

La decisión estaba tomada desde hace algunos días. En particular, Cúneo salió del Gabinete en línea con lo que había acordado con los hermanos Milei en octubre del año pasado: que se quedaría hasta marzo de este año. “Espero recuperar mis afectos y mi vida. Ya hice un montón”, le dijo ayer el ministro saliente a otro integrante del Gabinete. Hoy estaba en agenda un encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos, donde se terminaron de materializar las condiciones de su corrimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2029188772223430977&partner=&hide_thread=false Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.



El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.



VLLC! pic.twitter.com/gbCwjXMlZu — Javier Milei (@JMilei) March 4, 2026 En cuanto al nuevo Ministro de Justicia, desde finales de 2019 que Mahiques ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que es el jefe de los fiscales porteños. También es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

El flamante funcionario es un fiel representante de lo que se denomina como “familia judicial”.

Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Uno de los primeros sucesos que indicaron que había un acercamiento entre los Mahiques y los Milei es que el Presidente envió su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para que el Congreso le renovara su cargo en Casación antes de que cumpla 75 años en noviembre.