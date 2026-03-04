Nahuel Gallo cenó con su familia: "Vamos a denunciar los crímenes de lesa humanidad"

El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa con su recuperación médica en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina tras regresar al país luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela . Mientras avanza su evaluación psicofísica, pudo reencontrarse con su familia y compartir un momento íntimo que su esposa decidió mostrar en redes sociales.

[VIDEO] Así fue el encuentro del gendarme Nahuel Gallo con su hijo en Argentina tras su liberación

La Justicia citó a Nahuel Gallo para declarar como testigo por las violaciones a los derechos humanos

María Alexandra Gómez publicó una imagen de la primera cena que tuvieron junto a su hijo y contó que el propio Gallo eligió el menú: carne asada argentina. “Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”, escribió.

La esposa del gendarme explicó que el proceso de recuperación es lento y que la prioridad absoluta es la salud física y emocional del efectivo. “Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días”, expresó.

También aseguró que durante el cautiverio se le negó deliberadamente la atención médica. “Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso”, agregó.

Actualmente Gallo permanece alojado en el Edificio Centinela, donde se somete a un riguroso protocolo de estudios médicos y psicológicos supervisado por especialistas de la Gendarmería.

Según trascendió, el gendarme está siendo sometido a diversos análisis clínicos para evaluar las consecuencias físicas y emocionales que dejó su prolongada detención. El seguimiento incluye:

estudios clínicos generales

radiografías y tomografías

resonancias magnéticas

evaluaciones nutricionales

controles psicológicos

exámenes oftalmológicos

Uno de los controles recientes se realizó en el Hospital Militar Central, donde se le practicó una tomografía.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que el proceso se realiza en un entorno controlado y con acceso restringido, sin contacto con la prensa por recomendación de los profesionales.

Una denuncia por delitos de lesa humanidad que llegará cuando esté preparado

La familia también adelantó que denunciarán las condiciones de cautiverio que vivió Gallo en Venezuela, aunque aclararon que lo harán cuando el propio gendarme esté preparado para contar su experiencia públicamente.

“Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”, afirmó su esposa.