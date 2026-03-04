Nahuel Gallo cenó con su familia: "Vamos a denunciar los crímenes de lesa humanidad"

El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa con su recuperación médica en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina tras regresar al país luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela. Mientras avanza su evaluación psicofísica, pudo reencontrarse con su familia y compartir un momento íntimo que su esposa decidió mostrar en redes sociales.
María Alexandra Gómez publicó una imagen de la primera cena que tuvieron junto a su hijo y contó que el propio Gallo eligió el menú: carne asada argentina. “Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”, escribió.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/2028940033781060014&partner=&hide_thread=false
La esposa del gendarme explicó que el proceso de recuperación es lento y que la prioridad absoluta es la salud física y emocional del efectivo. “Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días”, expresó.
También aseguró que durante el cautiverio se le negó deliberadamente la atención médica. “Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso”, agregó.
Estudios médicos y seguimiento en Gendarmería a Nahuel Gallo
Actualmente Gallo permanece alojado en el Edificio Centinela, donde se somete a un riguroso protocolo de estudios médicos y psicológicos supervisado por especialistas de la Gendarmería.
Según trascendió, el gendarme está siendo sometido a diversos análisis clínicos para evaluar las consecuencias físicas y emocionales que dejó su prolongada detención. El seguimiento incluye:
- estudios clínicos generales
- radiografías y tomografías
- resonancias magnéticas
- evaluaciones nutricionales
- controles psicológicos
- exámenes oftalmológicos
Uno de los controles recientes se realizó en el Hospital Militar Central, donde se le practicó una tomografía.
Fuentes cercanas a la familia indicaron que el proceso se realiza en un entorno controlado y con acceso restringido, sin contacto con la prensa por recomendación de los profesionales.
Una denuncia por delitos de lesa humanidad que llegará cuando esté preparado
La familia también adelantó que denunciarán las condiciones de cautiverio que vivió Gallo en Venezuela, aunque aclararon que lo harán cuando el propio gendarme esté preparado para contar su experiencia públicamente.
“Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”, afirmó su esposa.