El Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo y exigió que ocurra lo mismo con Germán Giuliani

La confirmación de la liberación de Nahuel Gallo, ciudadano argentino y cabo primero de la Gendarmería Nacional , marcó el cierre de un extenso capítulo de incertidumbre para su familia y para el Gobierno. Permaneció en desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela .

[VIDEO] Así fue el encuentro del gendarme Nahuel Gallo con su hijo en Argentina tras su liberación

La liberación fue oficializada por el canciller Pablo Quirno a través de un comunicado. El Gobierno agradeció expresamente la intervención de la República Italiana, de los Estados Unidos de América y de la organización no gubernamental Foro Penal, cuyos aportes fueron señalados como claves en el proceso de negociación y presión diplomática.

"La República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación. En particular, destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación", especificó la Cancillería argentina en un comunicado oficial.

Patricia Bullrich , exministra de Seguridad argentina, celebró el desenlace a través de sus redes sociales. La actual senadora enfatizó la inminente llegada del gendarme al país y la inmediatez del reencuentro familiar: “¡Nahuel Gallo está volviendo a casa! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia”, escribió Bullrich en su cuenta oficial.

Desde Cancillería aprovecharon la ocasión para reiterar su postura frente a la situación de derechos humanos en Venezuela. El texto difundido en redes sociales y canales oficiales insistió en que “la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”.

Otro que celebró la liberación fue el diputado nacional y exministro de Defensa, Luis Petri. A través de sus redes sociales, Petri destacó que el gendarme “recupera su libertad y vuelve a casa” tras haber permanecido más de 448 días secuestrado en Venezuela, y confirmó que ya está retornando a la Argentina.

Además, el comunicado demandó explícitamente la liberación de Germán Giuliani, otro ciudadano argentino que permanece detenido en territorio venezolano, así como la de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas.

El proceso que culminó con la liberación de Nahuel Gallo estuvo atravesado por gestiones de organismos internacionales, negociaciones diplomáticas y la participación de actores clave del escenario internacional.

La referencia a la labor desempeñada por la organización no gubernamental Foro Penal remite a una dinámica de seguimiento constante de casos de detenciones arbitrarias en Venezuela, donde la presión de la sociedad civil y los informes de entidades humanitarias resultan determinantes al momento de visibilizar situaciones de secuestro y desaparición forzada.

Según la versión oficial difundida por la República Argentina, el caso de Nahuel Agustín Gallo representa una muestra de coordinación entre gobiernos y organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. “El Gobierno argentino reafirma que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”, subrayó el texto oficial divulgado este domingo.

En ese contexto, la Cancillería argentina subrayó el carácter colectivo de la gestión. El comunicado agradeció a “tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”, sin precisar datos adicionales sobre el operativo diplomático ni el itinerario seguido por el gendarme tras su salida de territorio venezolano.

La reacción oficial del Gobierno combinó el reconocimiento a los actores internacionales involucrados con una advertencia sobre la vigencia de los derechos humanos y la responsabilidad de los Estados. El comunicado concluyó con una exigencia puntual: “La República Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.

Se prevé que el reencuentro con su familia se concrete en las próximas horas, tras la confirmación oficial de su salida de territorio venezolano y su inminente regreso a la Argentina.