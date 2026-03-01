1 de marzo de 2026 - 18:29

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue trasladado y hay incertidumbre por su paradero

En el Ejecutivo esperan que haya excarcelaciones a través de Colombia en las próximas horas, pero advierten que “no hay ninguna confirmación” de que el gendarme salga del territorio venezolano.

El Gobierno de Argentina monitorea la liberación de un grupo de presos en Venezuela y mantiene una postura de máxima cautela sobre el caso de Nahuel Gallo, que está detenido desde diciembre de 2024. Internos del penal de El Rodeo I aseguraron a sus familiares que el gendarme fue trasladado junto a dos colombianos.

En el Ejecutivo esperan que haya excarcelaciones a través de Colombia en las próximas horas, pero advierten que “no hay ninguna confirmación” de que Gallo salga del territorio venezolano en el corto plazo. “Estamos siguiendo el minuto a minuto”, expresan en Nación.

La Casa Rosada mantiene contacto constante con agencias de inteligencia y servicios de países aliados, como Italia, Estados Unidos y Suiza. sostienen que hubo un ultimátum de los Estados Unidos a Delcy Rodríguez para que acelere las liberaciones de presos luego de la sanción de la Ley de Amnistía.

Según se pudo saber, los integrantes del gabinete evitan pronunciarse públicamente hasta contar con confirmaciones verificables, por temor a que declaraciones prematuras puedan complicar los avances sobre la situación de Gallo.

