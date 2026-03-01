Donald Trump prevé operaciones contra Irán durante "cuatro semanas o más"

En una serie de entrevistas, afirmó además que 48 líderes del régimen iraní fallecieron en los bombardeos y dejó abierta la puerta a un eventual diálogo con Teherán.

"Calculamos que [las operaciones] serán por unas cuatro semanas. Es un país grande, llevará cuatro semanas, o menos", declaró Trump al diario británico Daily Mail. En paralelo, sostuvo que el operativo –denominado "Operación Furia Épica"– continúa "sin cesar" mientras evalúa contactos con las nuevas autoridades iraníes. "Quieren hablar, y yo he accedido a hacerlo", dijo antes a la revista The Atlantic desde su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, desde donde siguió el operativo sin precedentes de Estados Unidos.

Aunque el régimen de los ayatollahs aún no designó al sucesor de Khamenei —gobernó la nación desde 1989—, las autoridades designaron a un triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del nuevo líder supremo.

El presidente reformista Masoud Pezeshkian; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el ultraconservador Gholamhossein Mohseni Ejei, responsable de la represión de las protestas contra el régimen de enero pasado; y el clérigo Alireza Arifi, miembro del Consejo de Guardianes y que era muy cercano a Khamenei, asumirán sus funciones.

image Explosiones en Teherán en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares.

La posición de Estados Unidos frente al futuro

“Deberían haber dado antes lo que era muy práctico y fácil de hacer. Esperaron demasiado”, remarcó Trump sobre las opciones que a su criterio tuvo el régimen para evitar la ofensiva. El presidente no especificó el momento en que podría entablarse una comunicación para una desescalada del conflicto. “No puedo decirlo”, esquivó.

Un alto funcionario de la Casa Blanca también dejó trascender que el “nuevo liderazgo potencial” en Irán sugirió estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos, aunque minimizó las perspectivas de una salida diplomática a corto plazo.

“El presidente afirmó que los nuevos líderes potenciales en Irán han indicado su deseo de dialogar y que eventualmente lo harán. Por ahora, la Operación Furia Épica continúa sin cesar”, señaló al diario The Washington Post.

Las declaraciones del mandatario norteamericano se producen en un momento de máxima tensión en Medio Oriente, con una escalada este domingo de los ataques cruzados entre las fuerzas de Israel e Irán. En diálogo con CNBC, Trump señaló que las operaciones en territorio iraní avanzan “por delante de lo previsto”. El presidente había anunciado en la víspera que la ofensiva estadounidense continuaría “ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras fuera necesario”.

“La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque eso fue un golpe muy duro”, dijo. “Deberían haberlo hecho antes. Podrían haber llegado a un acuerdo. Quisieron pasarse de listos", amplió.

Consultado por CBS News sobre las vías para superar el conflicto, Trump señaló que una solución diplomática a las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos es “mucho más fácil ahora que hace un día, obviamente, porque [el régimen] está bajo mucha presión”.

Al ser consultado sobre a quién le gustaría ver al frente de Irán tras la muerte de Khamenei, el presidente respondió que “hay algunos buenos candidatos”, pero evitó dar nombres.