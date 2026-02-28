Murió el líder supremo de Irán tras un ataque de Estados Unidos e Israel

El líder supremo del régimen de Irán, Ali Khamenei, murió este sábado tras los ataques aéreos conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra su complejo de seguridad en Teherán. La información fue confirmada públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su red social Truth Social.

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la Historia, está muerto”, escribió Trump en su mensaje. El mandatario sostuvo además que la muerte del líder iraní representa “una oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había señalado en un discurso televisado que existían “indicios” de que el ayatolá no había sobrevivido a los bombardeos efectuados contra su residencia en el corazón de Teherán. Según medios israelíes, ambos mandatarios habrían sido informados tras la visualización de imágenes del cuerpo recuperado entre los escombros.

Khamenei ocupaba el cargo de líder supremo desde 1989, cuando sucedió al ayatolá Ruhollah Khomeini, figura central de la Revolución Islámica de 1979. Antes de asumir el máximo puesto político y religioso, fue presidente de Irán entre 1981 y 1989, en plena guerra con Irak.

Nacido en 1939 en Mashad, provenía de una familia clerical y se formó en los centros religiosos de Najaf y Qom. Fue uno de los principales opositores al régimen del sah Mohammad Reza Pahlavi, lo que le valió detenciones y persecuciones antes del triunfo revolucionario.

Su designación como líder supremo requirió una reforma constitucional que amplió los requisitos para acceder al cargo. Con el paso de los años, consolidó su poder mediante el control de las principales instituciones del Estado y el fortalecimiento de la Guardia Revolucionaria.

Tensiones internas y externas

Durante su mandato, el régimen profundizó su postura antinorteamericana y antiisraelí, impulsó el desarrollo del programa nuclear iraní y amplió su influencia regional mediante alianzas con grupos armados en Medio Oriente.

En el plano interno, su liderazgo estuvo marcado por la represión de protestas y la persecución a opositores. El malestar social se intensificó en los últimos años, especialmente tras la muerte de la joven Mahsa Amini en 2022, episodio que generó una ola de manifestaciones en todo el país.

Incertidumbre por la sucesión

La muerte de Khamenei abre ahora un escenario de fuerte incertidumbre política en Irán. Tras el fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi, considerado uno de los posibles sucesores, comenzaron a mencionarse otros nombres dentro de la estructura del régimen, entre ellos el de Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo.

La transición se produce en un contexto de alta tensión regional y con interrogantes sobre la estabilidad interna del país, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos en Teherán.