Tensión en Israel y fuerte operativo en la Embajada de Argentina: activaron protocolos en todo el país

Desde Casa Rosada aseguran que la medida es automática ante conflictos internacionales que lleva adelante Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Gobierno prende alertas tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán y activa un protocolo de refuerzo en las fronteras.

Por Redacción Diario de Cuyo

Una medido por protocolo

En la Casa Rosada advierten que “se reforzaron todas las medidas de seguridad” y confirman que abarca también a la cobertura de la Embajada de Israel. Sostienen que la medida es automática ante conflictos internacionales de esta magnitud e implica la coordinación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad.

“Se activó también en el último ataque de los Estados Unidos a Irán”, expresan en Nación. Según pudo saber TN, el esquema contempla un monitoreo permanente de la situación en Medio Oriente. El objetivo es reforzar controles de ingreso y salida del país, aumentar la trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisar alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.

En Balcarce 50 aseguran que mantienen canales de contacto con agencias de seguridad e inteligencia de países aliados, como los Estados Unidos, Israel e Italia. La coordinación apunta a anticipar movimientos financieros, logísticos o de personas que puedan encuadrarse en alertas tempranas, especialmente en un contexto de tensiones entre la Argentina e Irán.

El origen del conflicto en Medio Oriente

La decisión llega después de una madrugada de tensión en Medio Oriente. Israel informó un “ataque preventivo” y declaró el estado de emergencia, mientras que Donald Trump confirmó la participación de los Estados Unidos en “importantes operaciones de combate” en Irán, con reportes de explosiones en Teherán y otras ciudades.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní anunció “la primera oleada” de misiles y drones hacia territorio israelí, en un escenario que también elevó la alerta regional y derivó en cierres y restricciones de espacio aéreo y suspensión de vuelos de aerolíneas internacionales hacia y desde Medio Oriente.

El Gobierno formalizó en enero la inscripción de la Fuerza Quds en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) mediante la Resolución Conjunta 1/2026, publicada el 20 de enero en el boletín oficial.

Javier Milei confirmó además que tiene previsto viajar a Israel en abril y que busca trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En Nación aseguran que el presidente ya recibió amenazas directas desde Teherán y advierten que se reforzó su seguridad en los viajes al exterior. El próximo es el 7 de marzo con destino a los Estados Unidos para una cumbre de presidentes latinoamericanos con Trump.

