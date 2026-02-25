Cuba abrió fuego contra una lancha civil de Estados Unidos y mató a cuatro personas

25 de febrero de 2026 - 17:39

Así lo confirmó el propio Ministerio del Interior del régimen.
Por Redacción Diario de Cuyo

Cuatro personas murieron luego de que el régimen cubano abriera fuego contra una lancha de Estados Unidos, con matrícula de Florida que, según informaron las autoridades, había ingresado a aguas territoriales de la isla.

En el “enfrentamiento”, que se produce en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos sobre Cuba, “cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, se precisó en el comunicado oficial difundido por el Ministerio del Interior cubano (Minint).

En el incidente resultó lesionado el comandante de la embarcación de las Tropas Guardafronteras cubanas, señala la nota del Minint.

Según el comunicado, el miércoles por la mañana “se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos”, a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara (centro).

Cuando el buque de guardacostas de la isla se acercó para su identificación, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, precisa el comunicado.

Las autoridades informaron que “prosiguen” las investigaciones para el “total” esclarecimiento de los hechos.

