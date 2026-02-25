Claudia Sheinbaum dijo que Trump la llamó para conocer cuál es la situación después de tras la muerte de “El Mencho”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , reveló este miércoles que habló por teléfono con su par estadounidense Donald Trump tras la muerte del poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho , en un operativo militar realizado el domingo.

“Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas (…), fue así la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina la mandataria.

Según indicó, la conversación tuvo lugar el lunes, luego de una convulsa jornada en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación quemó negocios y bloqueó rutas en 20 de los 32 estados de México en respuesta a la muerte de su líder.

La gobernante izquierdista le describió a Trump “cómo había sido el operativo” y le informó que el despliegue se había ejecutado con ayuda de inteligencia proporcionada por Washington y “que iba muy bien la coordinación”.

En su discurso sobre el estado de la Unión, el mandatario republicano aseguró la noche del martes que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara a Oseguera.

Sin embargo, la presidenta mexicana reiteró que la participación estadounidense se limitó al intercambio de información.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información y toda la operación, pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente aquí”, indicó.

Asimismo, descartó por el momento mantener alguna reunión con el mandatario estadounidense. “No, todavía no tenemos reunión”, zanjó.

Durante la operación militar que terminó con la muerte de “El Mencho” y los enfrentamientos posteriores, murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.

El líder del poderoso del CJNG, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.