Pakistán lanzó bombardeos sobre Kabul y escaló el conflicto con los talibanes tras choques en la frontera

El ministro de Defensa de Pakistán , Khawaja Asif, declaró en horas de la noche de este jueves el inicio de una “guerra abierta” contra los talibanes de Afganistán, tras una serie de choques armados entre ambos países.

“Nuestra paciencia ha llegado a su límite. Ahora es guerra abierta entre nosotros y ustedes”, publicó Asif en la red social X, oficializando el quiebre de relaciones y el comienzo de una nueva fase en el conflicto bilateral.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión en la región, marcada por recientes enfrentamientos militares a lo largo de la frontera común.

En la madrugada, fuertes explosiones sacudieron Kabul . Los estallidos comenzaron alrededor de la 1:50 y se escucharon en varios sectores de la ciudad, acompañados por el sonido de aviones de combate.

Un residente relató que se registraron hasta ocho explosiones, algunas de ellas tan cercanas que llegaron a sacudir viviendas. Posteriormente, se oyeron ráfagas de disparos en el centro de la capital hasta cerca de las 2:30.

“El primer par de explosiones ocurrió lejos de nuestra ubicación. Las últimas fueron mucho más próximas, sacudieron la casa y tras cada detonación se escuchaban aviones de combate”, relató un residente bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Más temprano, el ejército de Afganistán lanzó un ataque contra posiciones militares de Pakistán en la frontera común, en respuesta a los bombardeos aéreos que fuerzas paquistaníes realizaron días antes sobre territorio afgano.

El Ministerio de Defensa afgano indicó que las operaciones se desplegaron en cinco provincias del este y reportó la captura de 17 puestos militares paquistaníes y la muerte de 40 soldados.

“En respuesta a las repetidas rebeliones e insurrecciones del ejército paquistaní, se lanzaron operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares paquistaníes a lo largo de la Línea Durand”, afirmó el portavoz afgano Zabihullah Mujahid.

La Línea Durand, una frontera de aproximadamente 2.600 kilómetros establecida por el Imperio Británico en el siglo XIX, separa Afganistán de Pakistán y es un punto de fricción permanente. El gobierno afgano nunca ha reconocido oficialmente esta demarcación, lo que ha generado disputas constantes sobre soberanía, seguridad y control territorial.

Las autoridades afganas aseguraron que sus fuerzas capturaron, además de los puestos militares, a varios soldados paquistaníes con vida.

Entretanto, el gobierno de Pakistán rechazó la versión afgana sobre el alcance y los resultados de la ofensiva, en medio de una escalada que eleva la tensión regional y deja abierta la posibilidad de nuevos enfrentamientos en las próximas horas.