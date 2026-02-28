Conflicto en Medio Oriente: guerra abierta entre Irán, Estados Unidos e Israel

Estados Unidos y Donald Trump junto con Benjamin Netanyahu lanzaron ataques aéreos coordinados contra Irán, marcando una escalada significativa en el conflicto tras semanas de tensión creciente por supuestas intenciones nucleares de Teherán. Explosiones y acciones militares se han registrado dentro de territorio iraní.
En respuesta, Irán lanzó misiles y drones tanto contra objetivos dentro de Israel como contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en el Golfo Pérsico, incluidos Bahréin, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos.
Estos ataques han generado movilizaciones militares, cierres de espacio aéreo y reportes de al menos una persona fallecida en Abu Dhabi por la ofensiva iraní.
Reacción de Estados Unidos
El Gobierno estadounidense defendió los ataques como parte de una operación para neutralizar amenazas percibidas del régimen iraní y limitar su capacidad nuclear y militar.
La Casa Blanca ha reforzado su presencia militar en la región, con grupos de portaaviones y activos adicionales, y ha advertido que se mantendrá firme ante cualquier escalada adicional.
Respuesta de Irán
Irán calificó las acciones de EE.UU. e Israel como “acto brutal de agresión”, advirtió que continuará sus ataques y proclamó que todos los intereses militares estadounidenses e israelíes en la región son objetivos legítimos.
Los líderes iraníes han asegurado que no existe un “límite rojo” tras las ofensivas y han prometido una respuesta amplia.
Reacciones de los países árabes del Golfo Pérsico
Varios países árabes que hostean bases militares de Estados Unidos, como Bahréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, han sido directamente impactados o han interceptado misiles iraníes. Gobiernos de la región han expresado preocupación por la escalada y han instado a evitar un conflicto mayor.
En días recientes, antes de esta escalada, naciones del Golfo habían condenado los ataques unilaterales y llamado al diálogo y la desescalada, advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras para la estabilidad regional.
Contexto internacional
La crisis ha generado inquietud global, con actores como Vladímir Putin criticando las acciones de EE.UU. y pidiendo mediación para una solución pacífica.
Naciones Unidas y organizaciones internacionales han expresado alarma por el riesgo de que el conflicto se extienda.
Resumen: La región vive una de sus peores escaladas en años: ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos se traducen en bombardeos, misiles cruzados, implicaciones para países del Golfo e inquietud internacional por el peligro de un conflicto aún mayor.