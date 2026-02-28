28 de febrero de 2026 - 09:48

Conflicto en Medio Oriente: guerra abierta entre Irán, Estados Unidos e Israel

El régimen de Teherán informó que atacó bases militares estadounidenses en esos países de la región, como represalia.

image
Por Redacción Diario de Cuyo

Estados Unidos y Donald Trump junto con Benjamin Netanyahu lanzaron ataques aéreos coordinados contra Irán, marcando una escalada significativa en el conflicto tras semanas de tensión creciente por supuestas intenciones nucleares de Teherán. Explosiones y acciones militares se han registrado dentro de territorio iraní.

Leé además

El Papa León  XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente.

El papa León XIV  llamó a detener los ataques en Medio Oriente "antes de que se convierta en una vorágine irreparable"
Milei elevó la seguridad a nivel ALTO tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

El Gobierno celebró el operativo de EEUU e Israel contra Irán y elevó el nivel de seguridad en todo el país

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones tanto contra objetivos dentro de Israel como contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en el Golfo Pérsico, incluidos Bahréin, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Estos ataques han generado movilizaciones militares, cierres de espacio aéreo y reportes de al menos una persona fallecida en Abu Dhabi por la ofensiva iraní.

Reacción de Estados Unidos

El Gobierno estadounidense defendió los ataques como parte de una operación para neutralizar amenazas percibidas del régimen iraní y limitar su capacidad nuclear y militar.

La Casa Blanca ha reforzado su presencia militar en la región, con grupos de portaaviones y activos adicionales, y ha advertido que se mantendrá firme ante cualquier escalada adicional.

Respuesta de Irán

Irán calificó las acciones de EE.UU. e Israel como “acto brutal de agresión”, advirtió que continuará sus ataques y proclamó que todos los intereses militares estadounidenses e israelíes en la región son objetivos legítimos.

Los líderes iraníes han asegurado que no existe un “límite rojo” tras las ofensivas y han prometido una respuesta amplia.

Reacciones de los países árabes del Golfo Pérsico

Varios países árabes que hostean bases militares de Estados Unidos, como Bahréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, han sido directamente impactados o han interceptado misiles iraníes. Gobiernos de la región han expresado preocupación por la escalada y han instado a evitar un conflicto mayor.

En días recientes, antes de esta escalada, naciones del Golfo habían condenado los ataques unilaterales y llamado al diálogo y la desescalada, advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras para la estabilidad regional.

Contexto internacional

La crisis ha generado inquietud global, con actores como Vladímir Putin criticando las acciones de EE.UU. y pidiendo mediación para una solución pacífica.

Naciones Unidas y organizaciones internacionales han expresado alarma por el riesgo de que el conflicto se extienda.

Resumen: La región vive una de sus peores escaladas en años: ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos se traducen en bombardeos, misiles cruzados, implicaciones para países del Golfo e inquietud internacional por el peligro de un conflicto aún mayor.

Embed
Embed
Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno prende alertas tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán y activa un protocolo de refuerzo en las fronteras.

Tensión en Israel y fuerte operativo en la Embajada de Argentina: activaron protocolos en todo el país

Donald Trump dijo que tiene conversaciones con el régimen cubano.

Donald Trump advirtió que analiza "una toma amistosa de Cuba"

Ante el Capitolio, Trump defendió su programa de gobierno y puso a Irán en la mira

Ante el Capitolio, Trump defendió su programa de gobierno y puso a Irán en la mira

Eric Dane en su mejor momento

Eric Dane de Grey's Anatomy grabó su despedida en secreto