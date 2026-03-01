Donald Trump afirmó que EEUU hundió nueve buques de la Marina iraní

El presidente Donald Trump confirmó este domingo que el Ejército norteamericano hundió nueve embarcaciones navales iraníes y destruyó parcialmente el cuartel general de la Marina de Irán , durante el ataque masivo del sábado contra el régimen persa.

“Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, dijo Trump en su plataforma Truth Social. “Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

“Vamos por el resto: ¡pronto estarán reposando en el fondo del mar también! En otro ataque, destruimos en gran medida su cuartel general naval. ¡Aparte de eso, a su Marina le va muy bien!”.

“Una corbeta iraní de la clase Jamaran fue atacada por las fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Epic Fury . El buque se está hundiendo en el fondo del golfo de Omán, en el muelle de Chah Bahar”, publicó más temprano el Mando Central de Estados Unidos en X.

Asimismo, este domingo declaró que “hablará” con los dirigentes iraníes, pero sin preisar cuándo ni quiénes serían sus interlocutores , según una entrevista con The Atlantic difundida el domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lockDonaldTrump/status/2028188051764343295&partner=&hide_thread=false I have just been informed, shocking I didn’t know about it before, that we have destroyed and sunk 9 Iranian Naval Ships, We are going after the rest, stupid for me to tweet future war plans, also! Other than that, their Navy is doing very well! Did you like my joke about war?! — Donald J Trump (@lockDonaldTrump) March 1, 2026

“Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, dijo, de acuerdo con las declaraciones recogidas por esta revista estadounidense.

“La mayoría de esa gente ha muerto. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando han muerto”, añadió Trump, quien consideró que los dirigentes iraníes “quisieron pasarse de listos”. “La mayoría de esa gente ha muerto. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando han muerto”, añadió Trump, quien consideró que los dirigentes iraníes “quisieron pasarse de listos”.

Las declaraciones llegaron poco antes de que el Pentágono confirmara las primeras bajas estadounidenses de la campaña: tres militares muertos y cinco heridos graves en el operativo.

JAUO42G6RJEPRHXHUGCBWSAJBM

Trump se mostró convencido de que un levantamiento popular contra el régimen iraní es inminente, citando las celebraciones observadas en las calles de Irán y entre la diáspora en ciudades como Nueva York y Los Ángeles. “Eso va a ocurrir. Lo están viendo, y creo que va a pasar. Mucha gente está extremadamente feliz allá”, afirmó. Sin embargo, cuando se le preguntó si Estados Unidos prolongaría los bombardeos para apoyar una eventual rebelión, el mandatario se mostró evasivo: “Tengo que analizar la situación en el momento en que ocurra. No se puede dar una respuesta a esa pregunta.”

Consultado sobre posibles amenazas iraníes renovadas contra territorio estadounidense, Trump se negó a dar detalles. Sobre el impacto económico del conflicto, restó importancia a las proyecciones más pesimistas: “Esto podría haber sido un enorme aumento de precios del petróleo si las cosas hubieran salido mal”, señaló, descartando además que la guerra afecte las perspectivas republicanas en las elecciones de medio término. “Tenemos la mejor economía que hemos tenido jamás”, aseguró.

HCWT22taoAAbx0-

La apertura al diálogo contrasta con la intensidad de los combates en curso. Israel lanzó este domingo una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán y prometió una “cadena de ataques sin interrupciones”, mientras los Guardianes de la Revolución iraníes llevaban lanzadas al menos ocho oleadas de misiles y drones contra Israel y bases militares en el Golfo. El saldo en Israel subió a al menos diez muertos, incluyendo nueve personas fallecidas en Beit Shemesh en el ataque más mortífero contra suelo israelí desde el inicio del conflicto.

La ofensiva del sábado fue la segunda vez en ocho meses que la administración Trump atacó conjuntamente con Israel a Irán. En junio de 2025, una operación de 12 días debilitó severamente las defensas aéreas, el liderazgo militar y el programa nuclear iraní. En esta ocasión, los ataques eliminaron al propio Khamenei y a buena parte del alto mando. Irán conformó un triunvirato de transición para gobernar el país hasta que la Asamblea de Expertos designe un nuevo líder supremo, mientras el presidente Masoud Pezeshkian calificó la venganza como “un deber y derecho legítimo” de la república islámica.

Trump cerró la entrevista con una reflexión sobre el largo historial de tensiones: “La gente ha querido hacer esto durante 47 años. Han matado gente durante 47 años, y ahora se les revirtió”.