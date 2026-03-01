Nueve muertos en Israel por misiles lanzados desde Irán en respuesta a la muerte de Khamenei

Al menos 9 personas murieron en Israel tras la contraofensiva iraní que disparó cientos de proyectiles hacia varios puntos del país. Ocho de las víctimas estaban cerca de Jerusalén , mientras que una mujer de unos 40 años murió en Tel Aviv .

El mayor impacto de uno de los misiles iraníes impactó en la localidad de Beit Shemesh . Muy cerca de Jerusalén, según confirmó el servicio de emergencias MDA, que reportó que otras 23 personas resultaron heridas en ese lugar.

El principal misil iraní impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y causó daños en varios edificios.

"Como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó", informó la Policía en un comunicado. En el informe, se indicó que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.

Según el MDA, el proyectil impactó sobre "varios edificios" y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados. Otro servicio de emergencias, United Hatzala, informó de que hay al menos ocho edificios afectados por el impacto explosivo.

En Tel Aviv, también se sumó una víctima fatal tras los bombardeos. La única víctima ocurrió luego de un impacto explosivo a un edificio. Se trata de una mujer de unos 40 años de nacionalidad filipina que se dedicaba a cuidar a una anciana en ese lugar.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmonstein, informó de este detalle durante una visita que hizo al lugar del impacto: un edificio de unas cuatro plantas ubicado en el centro de Tel Aviv y que fue alcanzado de lleno por un misil.

Por el momento, los servicios de emergencias israelíes han reportado dos impactos de misiles iraníes, el de Tel Aviv y otro en Haifa, una estratégica ciudad costera del norte del país.