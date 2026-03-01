El papa León XIV  llamó a detener los ataques en Medio Oriente "antes de que se convierta en una vorágine irreparable"

El papa León XIV urgió este domingo a “detener la espiral de violencia” en Medio Oriente e Irán “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”, y apeló a la “responsabilidad moral” de las potencias implicadas en la crisis.

Países del Golfo Pérsico anunciaron que responderán si se producen nuevos ataques iraníes en su territorio

Sube el crudo tras la escalada bélica en Medio Oriente: Irán bombardeó una refinería y cierrán el estrecho de Ormuz

“Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte” , dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico tras el Ángelus.

Por eso, llamó a los países implicados en esta crisis, sin citarles expresamente, a adoptar l a “responsabilidad moral” de acabar con una escalada bélica.

“Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable”, dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

Y agregó: “Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia”, para acto seguido pedir oraciones por la paz.

El llamamiento del pontífice se produce solo un día después del ataque con el que Estados Unidos e Israel buscan tumbar el régimen iraní y que se ha saldado con la muerte, entre otros, del ayatolá Ali Jameneí después de 36 años en el poder de la República Islámica.

Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió de que responderán a los atacantes con una contundencia “nunca antes experimentada”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump avisó de que atacarán Irán con “una fuerza nunca antes vista” si cumple su amenaza de responder a la ofensiva para vengar al líder asesinado.

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha anunciado ataques contra 27 bases militares de EE.UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel en venganza por la muerte del líder supremo israelí.